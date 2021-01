Pronostico PSG-Marsiglia, 13-01-2021, Supercoppa di Francia

Si scrive il primo verdetto stagionale per il calcio francese.

Allo “Stade Felix Bollaert” di Lens, il PSG del nuovo tecnico Mauricio Pochettino e l’Olympique de Marseille di Andre Villas Boas si contendono il Trophees des Champions, la Supercoppa di Francia.

Si tratta della 44esima edizione del trofeo, la 25esima organizzata dalla LFP, la Lega calcio francese.

I parigini ci arrivano da dominatori assoluti: sono sia Campioni di Francia in carica – campionato sospeso causa pandemia e classifica cristallizzata con PSG primo – che titolare della Coupe de France, la Coppa nazionale francese, vinta lo scorso 24 Luglio 2020 a fatica solo 1-0 sul Saint-Etienne, gol partita di Neymar.

Olympique che invece ci arriva da 2° classificata per media punti in relazione alle partite disputate nella scorsa Ligue 1.

Perché, ricordiamolo, in Francia funziona così: se la stessa squadra vince sia scudetto che coppa nazionale nello stesso anno, la Supercoppa si disputa fra prima e seconda classificate nell’ultimo campionato.

Il PSG cerca la doppia cifra, il 10° trionfo, nonché l’8° consecutivo, di un trofeo che domina ormai dal 2013, nonché il 1° trofeo della nuova gestione Pochettino, arrivato al posto di Thomas Tuchel, esonerato addirittura il giorno della Vigilia di Natale !

L’Olympique dal canto suo non vince il trofeo da ben 10 anni e cercherebbe la quarta affermazione.

Sfida molto interessante con il primo verdetto stagionale d’Oltralpe, soprattutto sfida interessante per il duello a distanza fra due tecnici entrambi ex Tottenham.

Probabili formazioni PSG-Marsiglia.

PSG (4-2-3-1): Navas; Pembele, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Danilo; Di Maria, Icardi, Neymar.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo; Kamara, Gueye; Thauvin, Payet, Radonjic; Benedetto.

Pronostico e migliori quote PSG-Marsiglia.

Con i parigini tornati a pieno regime e sicuramente con tanta voglia di ribadire la loro leadership in patria – momentaneamente persa almeno in campionato, dove però è a solo un punto dalla vetta occupata dal Lione Campione d’Inverno – non sembra probabile che falliscano questo appuntamento.

E la sconfitta già inflitta loro in stagione dai marsigliesi non fa testo.

Impietoso il giudizio dei bookmakers, 1.47 il segno 1, addirittura a 7.10 il 2, quote Betclic.

Suggeriamo una combo 1+Ov2.5, quota 1.62.

Precedenti e statistiche PSG-Marsiglia.

Come detto le due squadre si son già affrontate in stagione.

Era la 3^ di campionato, e il Marsiglia fece il colpaccio al Parco dei Principi, 0-1 sancito da Thauvin, dopo la mezz’ora di un match finito in maxi rissa e con 4 espulsi.

Ma era una fase iniziale molto critica per il PSG, con diverse assenze e tensioni societarie.

Sarà la seconda sfida in Supercoppa fra i due club, nel 2010 vinsero i marsigliesi, 5-4 ai rigori dopo lo 0-0 sul campo, a Tunisi.

Olympique che rivinse l’anno dopo per l’ultima volta, di nuovo 5-4 ma stavolta, clamorosamente, sul campo !

E si giocava a Tangeri, Marocco.

Di fatto quest’anno il trofeo torna ad essere disputato in patria come non accadeva dal 2008, anche allora a Lens, ma allo “Stade Chaban Delmas”, curiosamente anche allora un 5-4 ai calci di rigore, del Bordeaux sul Lione.

Come anticipato, il PSG detiene il record di trionfi in questo trofeo, vinto finora 9 volte, le ultime 7 di fila, contro Bordeaux, Guingamp, due volte Lione e Monaco, Rennes.

