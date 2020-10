Pronostico Polonia-Italia, 11-10-2020, 5^ giornata UEFA Nations League

La 5^ nonché penultima giornata dei gironi di UEFA Nations League propone una sfida interessante per l’Italia di Roberto Mancini, che vola a Danzica a far visita alla Polonia di Jerzy Brzeczek.

Trasferta insidiosa per gli Azzurri, contro una Nazionale che ha dimostrato di avere un gran potenziale, specie in fase di propulsione offensiva.

Trasferta difficile che comunque arriva in un momento di forma niente male per la banda del Mancio.

Gli Azzurri non perdono da 2 anni e sono reduci da 2 belle vittorie consecutive.

Prima sempre in Nations League, sconfitta a domicilio l’Olanda con una splendida prestazione e con il gol partita di Nicolò Barella.

Poi la bella quanto poco prestigiosa amichevole contro la Moldavia, una vera festa del gol con i debutti alla rete in Azzurro di Cristante, Caputo – subito in gol alla prima convocazione in carriera- e l’altro sassuolese Berardi, in mezzo un’altra prima volta, la prima doppietta in Nazionale per El Sharawy.

Anche per i polacchi 2 vittorie di fila, prima in casa della Bosnia 1-2, poi nell’ultimo turno ben 5 reti rifilate alla Finlandia, gare nel segno di Capitan Grosicki – autore di 4 gol complessivi nelle 2 gare, tripletta ai finnici – e degli ‘italiani’ Glik – ex Torino – Piatek – ex Genoa e Milan – e Milik – attualmente in forza al Napoli.

Probabili formazioni Polonia-Italia.

POLONIA (4-4-2): Fabianski; Kedziora, Glik, Bochniewicz, Bereszynski; Goralski, Krychowiak, Szymanski, Grosicki; Milik, Lewandowski. Ct: Brzeczek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini

Pronostico e migliori quote Polonia-Italia.

Un pronostico abbastanza complicato.

I polacchi, come detto, hanno una certa predisposizione offensiva, un gioco fatto di contrattacchi e ripartenze veloci in massa.

Fattore, questo, che potrebbe mettere in difficoltà molte squadre, e gli Azzurri non sono da meno.

Tuttavia la banda del Mancio ritroverà la formazione tipo dopo la goleada in amichevole alla Moldavia, con i centrali difensivi principi Bonucci e Chiellini, con a centrocampo la qualità di Verratti e Jorginho, e con un tridente offensivo ancora da definire.

Molto probabile che si riveda Immobile, fiancheggiato da Kean e soprattutto dal neo-juventino Federico Chiesa.

La statistica favorisce gli Azzurri, vincenti 6 volte su 16 precedenti in assoluto – voglia dire in qualunque competizione e sia in Polonia che in Italia – polacchi vincenti la metà delle volte.

Con queste premesse, possiamo supporre che entrambe le squadre andranno a segno, il GG è molto ben quotato, con Betclic paga 2.06 volte la posta.

Da credere comunque che la difesa azzurra possa reggere l’onda d’urto della fase offensiva polacca, e che quindi potremmo non vedere molti gol, a 1.68 l‘Un2.5.

Il pari con gol è dato a 4.73. Per chi vuole rischiare, l’1-1 esatto è dato a 6.40.

Possibile una vittoria italiana con un solo gol di scarto, quota 3.52, per i fanatici del risultato esatto, 1-2 a 8.20.

Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Polonia-Italia.

Come anticipato il bilancio globale è di 16 sfide fra le due nazionali, con 3 vittorie polacche, 6 per gli Azzurri e naturalmente 7 pari.

La metà delle sfide disputate in Polonia, 3 vittorie dei padroni di casa, 2 vittorie Azzurre, 3 pari.

Azzurri vincenti curiosamente proprio nelle ultime 2 sfide.

La prima volta risale curiosamente sempre ad un 11, ma di Novembre, anno 2011, a Breslavia l’Italia allora allenata da Prandelli vinse 0-2 con un gol ogni mezz’ora di Balotelli e Pazzini.

Ultima sfida il 14 Ottobre 2018, la banda del Mancio vincente 0-1 a Chorzow con Biraghi in pieno recupero.

Ma Polonia-Italia rimanda alla memoria soprattutto alla sfida del Mondiale di Germania Ovest 1974, quando a Stoccarda il grande trio Lato-Deyna-Szarmach sconfisse 2-1 gli Azzurri di Valcareggi.

A segno gli ultimi 2 citati del grande trio polacco, Fabio Capello siglò il gol partita azzurro.

