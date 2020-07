Pronostico Napoli-Roma, 05-07-2020, 30^ giornata Serie A

Il 30° turno della Serie A si chiude con i fuochi d’artificio.

Al “San Paolo” il “Derby Del Sole“, il Napoli di Gattuso ospita la Roma di Fonseca in un match che vale molto.

Entrambe le squadre reduci da degli stop.

I partenopei han perso 2-0 in casa della lanciatissima Atalanta dopo un periodo trionfale, fra la vittoria della Coppa Italia e i buoni risultati in campionato.

Roma invece reduce da 2 KO consecutivi ed entrambi per 2-0.

Probabili formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso



ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca



Pronostico e migliori quote Napoli-Roma

Le differenze fra le due formazioni ci sono.

Come detto entrambe reduci da degli stop, con la differenza che però quello subito dal Napoli è arrivato contro quella che è sicuramente la squadra più in forma del campionato, l’Atalanta del Gasp.

Partenopei che, perciò, hanno sostanzialmente subito un incidente di percorso a quello che era un ottimo ritmo preso in questa fase post lockdown, dopo la vittoria della Coppa Italia e i buoni risultati di campionato.

Giallorossi che invece sembrano davvero non trovare ancora la quadra stagionale. E non è detto che possa arrivare contro un avversario ostico come i campani.

Anche se la voglia di riscatto a volte può fare tanto.

Partenopei favoriti anche per i bookmakers, segno 1 a 2.23 di Marathon Bet, contro il segno 2 dato a 3.7 da Bwin e Gioco Digitale.

Possiamo perciò aspettarci un match agguerrito. Il Gol è a 1.64, l’Ov2.5 a 1.71, la combo fra i due esiti a 1.86, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Roma

All’andata all’Olimpico lo scorso Ottobre giallorossi vincenti 2-1 con prodezza di Zaniolo e rigore di Veretout prima del gol partita di Milik.

L’ultima sfida al San Paolo terminata 1-1 lo scorso campionato, Ottobre 2018, un gol per tempo, El Shaarawy e Mertens

Il 3 Marzo 2018 ultima vittoria giallorossa a Napoli in campionato, 2-4 sancito dalla doppietta di bomber Dzeko.

Per ritrovare una vittoria napoletana in casa contro la Roma in A si risalga al 1° Novembre 2014, 2-0 sancito da Higuaìn e Callejon.

