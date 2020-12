Pronostico Napoli-Real Sociedad, 10-12-2020, 6^ e ultima giornata gironi UEFA Europa League

Il Napoli di Rino Gattuso ha l’ultima chiamata per i sedicesimi di UEFA Europa League.

I campani ospitano nell’ormai “Diego Armando Maradona” la Real Sociedad di Imanol Alguacil in cerca del punto necessario per superare il gruppo F.

Giovedì 10-12-2020, ore 18:55.

Partenopei primi nel girone a quota 10, due punti e una posizione sopra proprio agli spagnoli, ai quali invece un pari potrebbe non bastare, dipende da cosa faranno nell’altro match gli olandesi dell’AZ, appaiati agli spagnoli e impegnati in casa del Rijeka ormai ampiamente certo dell’eliminazione, con 1 solo punto.

Ottimo momento per gli uomini di Gattuso, che sono reduci da due vittorie consecutive per 4-0 in Serie A.

Dopo la Roma, sconfitto con medesimo risultato anche il Crotone a domicilio, ancora un Super Insigne ad aprire le marcature, poi Hirving Lozano, l’attuale Diego del Napoli, Demme, e Andrea Petagna a chiudere le marcature.

Napoli invece beffato nell’ultima di Coppa, passato in vantaggio già al 6′ in casa dell’AZ con la zampata del miglior marcatore partenopeo di tutti i tempi Dries Mertens, pari beffa al 53′ con Bruno Martins Indi.

Sociedad che dal canto suo non vince da 4 partite di fila, tutti pareggi, equamente suddivisi fra Liga ed EuroLeague.

Pari senza gol in casa dell’Alaves nell’ultimo impegno stagionale, l’ultima del campionato spagnolo, mentre nell’ultima di Coppa clamoroso pari 2-2 in casa contro il Rijeka che ha così guadagnato il suo primo punto stagionale.

Jon Bautista e Nacho Monreal in gol per i baschi.

Momento che però non è male per La Real, seconda in classifica in Liga.

Probabili formazioni Napoli-Real Sociedad.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1) probabile formazione: Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak.

Pronostico e migliori quote Napoli-Real Sociedad.

1.90 il segno 1, 3.93 per il 2, quote Betclic.

E’ naturale pensare che i campani siano favoriti, dato il momento di forma e un innegabile gap tecnico.

La Real è comunque un gruppo tenace, capace di mettere in difficoltà gli avversari, di farli giocare male.

E per lo più non può rilassarsi, a differenza dei partenopei il pari sarebbe potenzialmente rischioso per gli spagnoli, in quanto sono appaiati all’AZ, il quale ha il non certo proibitivo impegno in Croazia e potrebbe perciò vincere.

Spagnoli che, quindi, si batteranno.

GG a 1.73, in caso di match bloccato, ritirato almeno, Un2.5 a 2.02, per i fanatici del risultato esatto 1-1 a 7.60

Precedenti e statistiche Napoli-Real Sociedad.

All’andata partenopei vincenti 0-1 in Spagna, gol partita di Politano al 55′.

Prima sfida in Italia fra le due squadre.

Il 25 Febbraio 2020 ultima sfida casalinga contro una spagnola per i partenopei, il Napoli, andata ottavi di Champions contro il Barcelona di Messi, Mertens e Griezmann sancirono l’1-1 finale.

Sociedad che, dal canto suo, ha sempre perso in Italia, 2 gare 2 sconfitte, contro Inter e Juventus.

Il 19 Settembre 1979 andata del 1° turno di Coppa UEFA, a San Siro Inter vincente 3-0, Muraro, Beppe Baresi e Marini.

Il 21 Ottobre 2003, gironi di Champions League, vittoria 4-2 della Juve di Lippi al Delle Alpi, doppiette di David Trezeguet e Marco Di Vaio, poi autorete di Igor Tudor e gol di De Pedro a sancire il risultato.

