Pronostico Napoli-Milan, 02-04-2023, 28^ giornata Serie A

Pronostico Napoli Milan, 28^ giornata Serie A, Domenica 2 Aprile ore 20:45.

La Domenica di Serie A si chiude con il boom, con una grandissima classica del calcio italiano: Napoli-Milan è la supersfida serale della 28^ giornata di Serie A.

I partenopei per continuare quella che sembra ormai una inarrestabile cavalcata trionfale verso uno scudetto che, finalmente, dopo un trentennio, può tornare.

I rossoneri per valorizzare un finale di una stagione di transizione dopo lo scudetto dell’anno scorso.

Il tutto in un match che è praticamente un antipasto della doppia sfida dei quarti di finale di Champions League.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Napoli-Milan.

Un Napoli lanciatissimo per uno spettacolare rush finale, un Milan ancora in crisi e in cerca di sè stesso, insomma, il pronostico pare già scritto.

I partenopei, dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro la Lazio, hanno inanellato un filotto di 3 vittorie di fila, senza subire gol.

Milan invece che non vince addirittura da 4 partite, da più di un mese, ultimo successo il 26 Febbraio sull’Atalanta.

Il Napoli, proverbialmente detto, sembra giocare un altro sport. Con lo strapotere tecnico dei suoi interpreti principali, primo fra tutti Kvaratshkelia, e l’infallibile vena realizzativa del capocannoniere del campionato Osimhen.

Milan che può sempre contare sull’estro di Leao, su una mediana che sa produrre gioco.

Partenopei naturalmente favoriti, quota massima per il segno 1 è l’1.9, quota massima per il 2 data a 4.5.

La potenza di fuoco partenopea potrebbe colpire nelle maglie larghe della difesa rossonera.

Suggeriamo la combo 1+Ov2.5, esito che con Stanleybet paga 3 volte la posta.

Probabili formazioni Napoli-Milan.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

Precedenti e statistiche Napoli-Milan.

Questa è la sfida numero 150 in Serie A, partenopei a quota 45 vittorie, 56 quelle milaniste, 48 i pareggi.

All’andata a San Siro, il 18 Settembre 2022, per la 7^ giornata, il Napoli fu corsaro, vincendo 1-2 al termine di un match in cui i rossoneri non avrebbero meritato la sconfitta, tutto nella ripresa, Politano su rigore e Simeone per il Napoli, in mezzo Giroud.