Pronostico Napoli-Lazio, 01-08-2020, 38^giornata Serie A

Uno dei big match dell’ultima giornata di Serie A.

Al San Paolo il Napoli di Gattuso ospita la Lazio di Simone Inzaghi.

Due squadre completamente prive di motivazioni ma con ancora qualche obiettivo di spettacolo e record personali.

Si parla nello specifico di Ciro Immobile, che insegue in un sol colpo la vetta della classifica marcatori, la Scarpa d’Oro Europea e il record di gol in una sola stagione in A, stabilito proprio in quello stadio e proprio da un allora napoletano Higuaìn, che nel 2016 chiuse a 36 gol, Immobile è vicinissimo, a quota 35.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Pronostico e migliori quote Napoli-Lazio

Essenzialmente si potrebbe dire che, chiunque la spunti, sarà una gara che vedrà un gran numero di gol, sia per le ambizioni personali di Ciro Immobile, sia perché, come anticipato, non ci sono ambizioni da nessuna delle due parti.

Se non quella, da parte campana, di trovare il giusto numero di giri per affrontare il Barcelona in Champions.

L’Ov2.5 a 1.45, quello 3.5 a 2.10, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Lazio

Si sono già affrontate al San Paolo in stagione, quarto in gara secca di Coppa Italia, 1-0 siglato da Insigne già al 2′, stesso risultato della gara di andata all’Olimpico, 1-0 siglato proprio dall’osservato speciale Immobile.

