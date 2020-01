Pronostico Napoli-Juventus, 26-01-2020, 21^ giornata Serie A

La 21^ giornata di Serie A si chiude alle 20:45 di Domenica 26 Gennaio 2020 con Napoli-Juventus.

Sfida sempre densa di significati, sfida che fino allo scorso anno e per diverse stagioni ha rappresentato lo scontro al vertice.

Sfida amarcord per Maurizio Sarri che per la prima volta ritorna al San Paolo dopo aver lasciato i partenopei, in particolare li affronta per la prima volta da tecnico juventino-assente all’andata per polmonite.

Probabili formazioni Napoli-Juve.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Hysaj-Maksimovic 70%-30%, Fabian-Lobotka 55%-45%

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano. All. Sarri

Ballottaggi: Ramsey-Higuain 60%-40%

Pronostico e migliori quote Napoli-Juve.

Sfida fra due formazioni in situazioni e stati di forma fisica e mentali neanche paragonabili.

Il Napoli attraversa la crisi peggiore della sua storia recente, da più di un decennio a questa parte.

Neanche la cacciata di Carletto Ancelotti ha sortito risultati positivi, anzi tutt’altro: nella gestione Gattuso finora sole 3 vittorie su 7 fra Serie A e Coppa Italia.

In campionato in particolare il successo casalingo non arriva addirittura da Ottobre, 2-0 al Verona con doppietta di Milik.

Unica gioia di campionato con Ringhio l’1-2 in casa del Sassuolo alla seconda del nuovo allenatore, Allan e autorete di Obiang per la rimonta.

Juve invece con il turbo innestato: bianconeri riscattatisi da una pessima chiusura di 2019 – Supercoppa Italiana persa contro la bestia nera Lazio – con un 2020 iniziato alla grande.

5 vittorie su 5 finora nell’anno nuovo per la banda di Sarri, fra campionato e Coppa nazionale, con tanto di titolo d’Inverno conquistato.

Ultima di campionato vinta seppur a fatica in casa contro il Parma 2-1 con doppietta di Cristiano Ronaldo.

CR7 o meglio CR forza 7, a segno ormai da 7 gare consecutive, suo record personale in bianconero.

In gol anche contro la Roma, ad aprire le marcature nel 3-1 finale nel quarto di Coppa Italia, il 1° gol nella competizione per il portoghese.

Bianconeri insomma più che mai favoriti, lo testimonia il 2.05 quota massima per il segno 2, di Planetwin e Bwin, contro il 3.7 di William Hill per il segno 1.

E’ comunque vero che ai partenopei serve una scossa, e chissà che non possa arrivare proprio contro una big, in questo caso la capolista.

Comunque vada, c’è da credere che le due squadre si daran battaglia, entrambe intenzionate a portarsi il bottino pieno.

Il Gol è a 1.58, combinato all’Ov2.5 la quota sale a 1.77, a 4.20 la vittoria Juve con 1 gol di scarto, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Juve.

Quella fra Napoli è Juve è una sfida che richiama alla memoria storica del calcio italiano.

Dalle prodezze di Maradona – la sua punizione in area del 3 Novembre 1985 è icona immortale della Serie A – a quelle del connazionale ‘core ngrato’ Higuaìn.

Che a differenza del Pibe de Oro ha giocato e segnato in questa grande classica con ambedue le maglie.

Passando poi per le magie dei vari Platini, Del Piero, Zidane, Lavezzi, Cavani – tripletta nel 2011 a sancire il clamoroso 3-0 partenopeo.

Juve che è uscita vincente nelle ultime 2 sfide al San Paolo:

il 1° Dicembre 2017 vittoria 0-1 per la Juve di Allegri sul Napoli allora proprio allenato dal successore di Max Maurizio Sarri, vittoria sancita proprio dal grande ex Higuaìn;

sul Napoli allora proprio allenato dal successore di Max Maurizio Sarri, vittoria sancita proprio dal grande ex Higuaìn; lo scorso anno, il 3 Marzo 2019, vittoria 1-2 sempre per la Juve di Allegri sul Napoli allora ancora guidato da Ancelotti, fautori Pjanic ed Emre Can – quest’ultimo ormai escluso dal progetto bianconero e neppure convocato per il match in analisi – a segno anche Callejon.

Ultima vittoria partenopea al San Paolo risalente allo scorso 26 Settembre 2015, successo 2-1 per Sarri al primo Napoli-Juve della sua carriera, su Allegri.

Prima Insigne e poi proprio Higuaìn gli autori – El Pipita alla sua ultima stagione al Napoli, quella del record dei 36 gol – Lemina rese meno pesante il passivo dei bianconeri.

La stagione successiva l’ultimo pareggio in casa Napoli, il 2 Aprile 2017, 1-1, sempre Sarri e Allegri sulle panchine, Khedira e Hamsik autori dei gol.

All’andata lo scorso 31 Agosto 2019 scoppiettante 4-3 per i bianconeri.

Match a dir poco rocambolesco, dominio Juve che chiude il primo tempo sul 2-0 con 1° gol da bianconero per Danilo prima del raddoppio, manco a dirlo, del grande ex Higuaìn.

Nella ripresa arriva addirittura il 3-0 con il 1° gol di Cristiano Ronaldo contro il Napoli in maglia bianconera – vi aveva segnato ai tempi del Real Madrid.

Match chiuso ? Macché !

In rapida successione arrivano i primi gol in maglia partenopea per i 3 nuovi acquisti Manolas, Lozano e Di Lorenzo e clamorosa rimonta compiuta.

Ma solo momentanea: nel recupero arriva, su calcio piazzato, a chiudere un match incredibile, la clamorosa, fantozziana autorete di Koulibaly.

Proprio il senegalese, che nell’Aprile 2018 aveva regalato la grande gioia della vittoria del Napoli di Sarri allo Stadium, sovrascrive questo splendido ricordo con uno certamente non buono, per lui e i suoi.

In questo roboante match d’andata Sarri non presente in panca causa polmonite, rimpiazzato dal vice Martusciello.

Per il toscano è, come anticipato, la prima sfida contro il Napoli da ex, anche se non la prima da avversario dei partenopei, già affrontati ai tempi dell’Empoli.

