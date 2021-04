Pronostico Napoli-Inter, 18-04-2021, 31^ giornata Serie A

Si chiude con il botto la 31^ giornata di Serie A

Domenica 18-04-2021, ore 20:45, il posticipo serale propone Napoli-Inter, una grande classica del calcio italiano.

Sfida densa di significati: i partenopei allenati dall’ex milanista Gattuso – per il quale perciò questo è quasi un Derby – per le residue speranze di un piazzamento in zona UEFA, i nerazzurri di Antonio Conte per un ulteriore affondo scudetto.

Pronostico e migliori quote Napoli-Inter.

I partenopei cercheranno di confermare il buon periodo, 6 vittorie nelle ultime 8, unico KO nel recupero contro la Juventus.

Nerazzurri ormai lanciatissimi verso lo scudetto con 11 vittorie di fila.

I bookmakers vedono Inter favorita ma di poco, 2.40 contro il 2.95 del segno 1.

Non è tuttavia da escludere un moto d’orgoglio dei partenopei per provare a proseguire la striscia positiva tentando addirittura il colpaccio di battere la capolista.

Quel che è certo è che sarà gara combattuta.

GG a 1.67, Ov2.5 a 1.85, la combo a 2.10

Probabili formazioni Napoli-Inter

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

Indisponibili: Ospina, Ghoulam

Squalificati: Lozano

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Martinez. All.: Conte.

Indisponibili: Vidal, Kolarov

Precedenti e statistiche Napoli-Inter

All’andata solo un rigore di Lukaku fece pendere verso i nerazzurri la bilancia di un match decisamente equilibrato.

Inter vincente anche nell’ultima sfida a Fuorigrotta, interrompendo un digiuno che resisteva da un ventennio.

All’Epifania 2020 fu 1-3 con Lukaku ancora decisivo, autore di una doppietta, Milik e Lautaro completarono le marcature.

Questa sfida sarà una importante cifra tonda: la 150esima sfida fra le due formazioni, equamente suddivise fra San Siro e Fuorigrotta.

Nelle 75 sfide all’ex San Paolo bilancio favorevole ai padroni di casa vincenti 37 volte contro le 18 interiste, 19 i pareggi.

Napoli che non batte l’Inter in casa dal 19 Maggio 2019, netto 4-1 con Zielinski, Mertens e doppietta di Fabian Ruiz, prima del rigore di Icardi per la bandiera interista.

