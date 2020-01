Pronostico Napoli-Inter, 06-01-2020, 18^ giornata Serie A

Questa 18^ giornata di Serie A si chiude con il piatto forte che suggella il primo turno di campionato del 2020, il big match della Befana fra Napoli e Inter.

Per Gattuso è il primo vero banco di prova in questa sua nuova avventura partenopea, oltre che una sorta di derby, dati i suoi ampi trascorsi milanisti.

Dall’altra parte la banda nerazzurra di Antonio Conte determinata a cominciare l’anno nuovo come ha finito il vecchio, mantenendosi in vetta alla classifica.

Con il possibile vantaggio di conoscere già il risultato della diretta concorrente, la Juventus, che gioca nel pomeriggio in casa contro il Cagliari.

Probabili formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Rino Gattuso.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte.

Pronostico e migliori quote Napoli-Inter.

Il Napoli ha chiuso lo scorso anno con una vittoria risicata ma meritata 1-2 in casa del Sassuolo, Allan e la sfortunata autorete di Obiang han rimontato il momentaneo vantaggio di Traoré.

Successo che dimostra un evidente upgrade rispetto alla sconfitta casalinga con medesimo risultato contro un’altra emiliana, il Parma, con cui Gattuso aveva malamente steccato la sua prima.

L’Inter ha chiuso l’anno con la bella vittoria 4-0 sul Genoa a San Siro.

Lukaku grande protagonista, doppietta e rigore ‘regalato’ al Baby Esposito, in mezzo la rete di Gagliardini.

Le due squadre hanno entrambe un buono stato di forma, e i bookmaker vanno su questa linea.

Equilibrati i giudizi, con la quota massima per il segno 1 a 2.6 contro il 2.79 di Planetwin per il segno 2.

Questo ultimo però reso improbabile dal tempo trascorso dall’ultima vittoria interista in quel del San Paolo, nel lontano 1997.

C’è da credere che i nerazzurri non avranno vita facile, con un Napoli potenzialmente rigenerato dalle vacanze di Natale e determinato a svoltare la sua stagione.

Le due squadre potranno osare, la combo Gol+Ov2.5 a 1.87, quella 1+Gol a 4.35, vittoria Napoli con 2 gol di scarto a 7.50, per chi proprio vuole azzardare, il 3-1 esatto a 19, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Inter.

Come anticipato l’Inter non vince a Napoli in Serie A dal 1997, precisamente era il 18 Ottobre quando i Nerazzurri espugnavano San Paolo 0-2 con Fabio Galante e autorete di Francesco Turrini.

Altra Inter – quella di Gigi Simoni che sfiorò lo scudetto – altro Napoli – allora in panca Carletto Mazzone, il secondo dei 4 tecnici di un’annata disastrosa.

L’ultimo successo in assoluto dei nerazzurri in casa partenopea risale al 19 Gennaio 2016, quarto di finale in gara secca di Coppa Italia.

Colpaccio dei nerazzurri di Roberto Mancini in casa del Napoli di Maurizio Sarri, Stevan Jovetic e Adem Ljajic fautori del successo nell’ultimo quarto d’ora.

Nell’ultimo precedente al San Paolo, lo scorso 19 Maggio 2019, batosta dei padroni di casa, netto 4-1 per la banda di Ancelotti sull’Inter di Spalletti, Zielinski, Mertens e doppietta di Fabian Ruiz prima dell’ultimo gol interista di Icardi, a segno su rigore.

