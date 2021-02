Pronostico Napoli-Granada, 25-02-2021, ritorno sedicesimi Europa League

E’ un Napoli deluso quello che prova a rimanere aggrappato all’Europa.

Giovedì 25-02-2021 alle 18:55 la banda di Rino Gattuso ospita il Granada di Diego Martinez Penas per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

I partenopei arrivano a questa sfida non proprio nelle giuste condizioni.

E non solo per il pesante KO dell’andata, la sconfitta 2-0 in Spagna contro questo avversario che è pressoché debuttante.

Il periodo è davvero critico per i campani, reduci da 2 sconfitte di fila e da 4 sconfitte nelle ultime 5 in stagione, con annessa mancata qualificazione alla Finale di Coppa Italia, conquistata dall’Atalanta, responsabile della metà dei sopra citati insuccessi recenti dei partenopei.

Probabili formazioni Napoli-Granada.

Ad aggravare ancor più la posizione dei partenopei ci sono una serie di pesanti assenze.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Ballottaggi: Fabian Ruiz 60% – Elmas 40%

Indisponibili: Lozano, Mertens, Petagna, Ospina, Hysaj, Manolas, Demme

Squalificati: –

Granada (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina

Pronostico e migliori quote Napoli-Granada.

Nonostante tutte le difficoltà in cui versano i campani, i bookmakers li danno comunque, naturalmente, per favoriti.

Snai quota il segno 1 a 1.60 e il 2 a 5.50.

Le recenti debacle partenopee son state decisamente pesanti, specie la sconfitta all’andata per 2-0, con un primo tempo totalmente insufficiente e un secondo tempo più tonico ma sempre insufficiente.

Sconfitta inaspettata, sia per il notevole gap tecnico, sia per la tradizione decisamente molto differente, ribadendo il concetto che gli spagnoli son pressoché dei debuttanti, ma si stan comportando molto bene in Europa.

Un pò meno in patria, dove, come il Napoli, stanno vacillando.

Ai partenopei serve un riscatto immediato per non abbandonare anche le ultime velleità stagionali, con la corsa scudetto che ormai è un’utopia e, come anticipato, con la finale di Coppa Italia sfumata.

Senza contare che un trofeo è già stato perso, la Supercoppa Italiana, contro la Juventus di Pirlo.

Il Napoli deve recuperare vincendo almeno con 3 gol di scarto, ipotesi che paga 8 volte la posta con Snai.

Sarà importane non subire gol, la combo 1+NG è a 2.95.

Precedenti e statistiche Napoli-Granada.

Come anticipato è la prima sfida in Campania fra i due club.

Con il ché la gara di andata è stato perciò un inedito assoluto.

Lo scorso Giovedì 18 Febbraio grande vittoria dei baschi, 2-0 sancito da un tremendo uno-due nel giro di due minuti, Yangel Herrera e Kenedy a chiudere due contropiedi fulminanti.

Come anticipato entrambe le squadre attraversano periodi di forte crisi.

Come detto Napoli perdente 4 volte nelle ultime 5 uscite stagionali, le ultime 2 consecutive.

Dopo la sconfitta all’andata in Spagna è arrivato il pesante KO in campionato in casa dell’Atalanta, 4-2 con Muriel in grande spolvero, un gol e 2 assist, gol della bandiera partenopea con gran destro al volo di Piotr Zielinski ed autorete di Gosens

Dea affrontata 3 volte in 19 giorni comprese le due semifinali di Coppa Italia, con 2 vittorie su 3 della Dea, che aveva vinto anche la gara di ritorno il 10 Febbraio, sempre con 2 gol di scarto, ma 3-1, e sempre con gol di Zapata in apertura, poi la doppietta di Pessina, in mezzo il gol partenopeo di Lozano – assente in questi sedicesimi di ritorno.

Tutte queste debacle hanno sicuramente messo in secondo piano l’unica vittoria ottenuta dal Napoli nelle ultime 5 partite, lo scorso Sabato 13 Febbraio, 1-0 casalingo sulla Juve con 100° gol partenopeo per Insigne – oltre che 1° rigore segnato contro i bianconeri dal fantasista campano.

La vittoria dei baschi all’andata è l’unica nelle ultime 6 sfide stagionali.

Per il resto 2 pari e 3 sconfitte, nell’ultima di campionato 3-2 in casa dello Huesca.

