Pronostico Napoli-Barcelona, 25-02-2020, andata ottavi Champions League

Il Napoli cerca di confermare il buon trend preso in campionato negli ottavi di andata di UEFA Champions League.

Ma il compito è decisamente arduo: al San Paolo arriva il Barcelona di Messi e compagni, avversario pesante al primo impatto di Gattuso da allenatore in Champions.

Probabili formazioni Napoli-Barça

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. All. Setien

Pronostico e migliori quote Napoli-Barça.

Napoli come detto in un buon momento di forma.

La formazione partenopea ha trovato una sua quadra stagionale con Gattuso, dopo un inizio difficile.

Il KO casalingo contro il Lecce ormai archiviato dopo 3 vittorie di fila, tutte in trasferta, fra lo 0-1 di San Siro contro l’Inter in Coppa Italia – decisivo Fabian Ruiz – e i due successi in campionato.

Prima a Cagliari con lo storico gol di Mertens, 120° in maglia partenopea – ad un passo dal record del bomber di tutti i tempi Hamsik – e 90° in Serie A.

Poi a Brescia nell’ultimo turno, decisa ancora da un sinistro da fuori di Fabian Ruiz, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Chancellor e il calcio di rigore di Insigne.

Barça che si presenta a questa sfida con una serie di assenze importanti, in primis Suarez, ma anche Dembelé.

I blaugrana dal canto loro non vivono il momento più brillante della loro storia, fra tensioni interne, eliminazione dalla Coppa del Re e cambio di allenatore, esonerato Valverde ora c’è Setien.

Ma il Barça è sempre il Barça e ha sempre un certo appeal.

Dall’eliminazione nella Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao sono poi arrivate 3 vittorie di fila in Liga, l’ultima particolarmente larga, 5-0 casalingo all’Eibar con il Poker di Messi.

Già proprio lui, la Pulga, che per la prima volta in carriera gioca nel tempio dell’idolo suo e di tutto il popolo argentino Diego Armando Maradona – peraltro ex di entrambe le contendenti.

Entrambe le squadre arrivano imbattute in questa Champions, anche se con percorsi differenti.

Partenopei da secondi nel gruppo E, gare equamente suddivise fra vittorie e pareggi, in particolare usciti imbattuti da Anfield, casa del Liverpool.

Barça che ha già affrontato un’italiana, l’Inter, battuta in entrambi i match del gruppo F, vinto con 4 vittorie e 2 pareggi dai blaugrana.

Catalani che hanno naturalmente il favore del pronostico, per il differente retaggio internazionale oltre che, ovviamente, per il valore della rosa.

Le statistiche son contrastanti: Barça che non vince in Italia nelle fasi ad eliminazione diretta dalle semifinali del 2006, sconfitto il Milan.

Al contempo il Napoli è sempre stato eliminato in entrambe le doppie sfide contro una spagnola in Coppa Campioni/Champions, in entrambi i casi l’avversario era il Real Madrid.

Inoltre partenopei mai andati oltre gli ottavi, turno nel quale di contro i blaugrana non vengono eliminati dal 2007, allora ci pensò il Liverpool.

Blaugrana quindi favoriti, anche se la differenza di quota non è netta: la più alta per il segno 1 è il 3.4 di Betclic, contro il 2.23 quota massima per il 2, fornita da 888.sport e Unibet.

Ci si può aspettare una gara con una prestazione coriacea del Napoli, che non mollerà il colpo troppo facilmente, anche se alla lunga la maggiore qualità blaugrana potrebbe venir fuori.

Gol a 1.66, Ov2.5 a 1.77, l’abbinamento è a 1.90, la vittoria blaugrana con 2 gol di scarto a 6.20, l’1-3 esatto a 16, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Barça.

Come anticipato il Napoli non è mai riuscito a superare gli ottavi della competizione, nei quali di contro è sempre stato eliminato e curiosamente sempre da una spagnola, il Real Madrid.

Nella stagione 87/88 e in quella 2016/2017, nell’ultimo precedente partenopeo contro una spagnola.

Era il 7 Marzo 2017, ultima volta che il Napoli ha ospitato una spagnola al San Paolo, il Real Madrid di Zinedine Zidane bissò il 3-1 dell’andata contro i partenopei allora guidati da Sarri.

All’illusorio vantaggio di Mertens risposero Sergio Ramos e Morata in pieno recupero con in mezzo autorete dello stesso belga.

A dire il vero partenopei eliminati nelle ultime 2 occasioni in cui hanno affrontato spagnole in doppie sfide a eliminazione diretta.

Nel 2015/2016 eliminati dal Villarreal ai sedicesimi di Europa League, curiosamente 4 anni fà esatti, il 25 Febbraio 2016 1-1 al san Paolo, Mertens e Pina, spagnoli qualificati dopo l’1-0 all’andata.

E prima ancora la medesima cosa ai Playoff di Champions 2014/2015, in quel caso ad opera dell’Athletic Bilbao.

L’ultima vittoria del Napoli contro una spagnola è piuttosto datata, 27 Settembre 2011, 2^ giornata gironi di Champions, la banda di Mazzarri sconfisse 2-0 il Villarreal al San Paolo, pratica archiviata in 17 minuti con Hamsik e Cavani su rigore. Risultato bissato al ritorno in Spagna.

Barça che come anticipato dal canto suo non vince un turno ad eliminazione diretta in Italia da un bel pò, addirittura dal 2006, allorquando sconfisse il Milan nella semifinale di andata di Champions.

A San Siro il Barça di Rijkaard vinse 0-1 sul Milan di Ancelotti, gol partita di Giuly su assist di Ronaldinho.

In quel Milan, per la cronaca, giocava proprio Gattuso.

A vuoto in particolare gli ultimi 2 tentativi blaugrana:

il 10 Aprile 2018, quarti di ritorno di Champions, sconfitti 3-0 in casa della Roma, Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas a ribaltare il 4-1 dell’andata.

prima ancora, un anno prima esattamente, 11 Aprile 2017, sempre quarti di Champions ma di andata, medesimo risultato patito allo Juventus Stadium, una doppietta di Dybala e un colpo di testa di Chiellini blindò il passaggio del turno per la banda di Allegri.

Ovviamente è recentissima l’ultima trasferta italiana del Barcelona, ultimo turno di Champions, il 10 Dicembre 2019 a San Siro contro l’Inter di Conte.

Vittoria 1-2 del Barça B sui nerazzurri, Carles Perez – ora alla Roma – e Ansu Fati – primo 2002 in gol in Champions – in mezzo il momentaneo pari di Lukaku.

