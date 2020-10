Pronostico Napoli-AZ, 22-10-2020, 1^ giornata Europa League

Il Napoli di Rino Gattuso ritrova l’Europa.

Dopo la scorpacciata di campionato i partenopei ripartono in Europa League ospitando al “San Paolo” gli olandesi dell’AZ di Arne Slot per la 1^ giornata del gruppo F.

Probabili formazioni Napoli-AZ

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

AZ ALKMAAR: Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjoe, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmunsson. All. Slot

Pronostico e migliori quote Napoli-AZ

Napoli reduce come detto da una scorpacciata di gol e vittorie.

3 vittorie su 4 in Serie A – non contiamo naturalmente il 3-0 a tavolino contro la Juventus, sul quale comunque la società partenopea farà ricorso.

Ben 12 gol per i partenopei, 0-2 a Parma, 6-0 casalingo al Genoa e poi la grande vittoria 4-1 sempre al San Paolo contro l’Atalanta di Gasperini, con doppietta di Lozano, tris di Politano e 1° gol in Italia per la grande rivelazione Osimhen.

Un periodo d’oro insomma per la banda di Ringhio, che ritrova il palcoscenico internazionale nel momento più opportuno.

Gli olandesi dell’AZ invece vengono da un periodo particolare in cui non riescono a trovare la via della vittoria.

Finora 4 pareggi su 4 in Eredivisie, tutti con gol, 1-1 alla prima in casa contro lo Zwolle, poi 3-3 in casa del Fortuna Sittard, addirittura 4-4 in casa dello Sparta Rotterdam.

Infine, nell’ultimo turno, Sabato scorso, 2-2 casalingo contro VVV Venlo, AZ doppiamente in vantaggio con due dei componenti del tridente offensivo, Jesper Karlsson e Calvin Stengs, avversari in rimonta nel finale di gara, Linthorst al minuto 86 e il rigore di Giakoumakis 2 minuti dopo.

Si deduce che gli olandesi abbiano una certa tendenza alla propensione offensiva, tendenza all’over comunque abbastanza tipica in Eredivisie.

Propensione che ovviamente comporta anche come ovvia conseguenza l’esporsi al contropiede avversario, fattore che può essere letale con un’armata come il Napoli.

Insomma, è plausibile che di gol se ne vedranno tanti, magari da ambo le parti.

Il GG è ben quotato, quasi 2 volte la posta con “Planetwin 365“

Napoli naturalmente favorito: sempre Planetwin quota il segno 1 a 1.17 e il segno 2 a 13, gap enorme insomma.

Anche perché le statistiche sono molto chiare: gli olandesi non vincono da 6 gare di fila, i partenopei di contro non perdono da 13 gare e vengono da 7 vittorie casalinghe consecutive.

Insomma, possiamo abbinare al GG il segno 1, quota 2.71 sempre con Planetwin.

Precedenti e statistiche Napoli-AZ

Sfida inedita.

La statistica, curiosamente, è sfavorevole a entrambe.

Napoli che ha vinto solo una delle ultime 7 sfide contro club olandesi, il Feyenoord nella Champions League 2017/2018.

AZ che dal canto suo ha perso le sole 2 trasferte italiane nella sua storia finora, Inter nel Novembre 1982, Udinese nel Marzo 2012.

