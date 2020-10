Pronostico Napoli-Atalanta, 17-10-2020, 4^ giornata Serie A

Si apre con un big match quello che è sicuramente un promettente Sabato di campionato.

Per la 4^ giornata della Serie A, il 17 Ottobre alle ore 15, il Napoli di Rino Gattuso ospita l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Due squadre accomunate da un certo offensivismo, anche se più spiccato su sponda orobica e più livellato all’equilibrio tattico su sponda partenopea.

Oltre a essere una grande sfida fra due tecnici estremamente diversi.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta.

Su sponda Napoli Gattuso potrebbe concedere la titolarità a Osimhen, ma forse non ancora al nuovo arrivato Bakayoko.

Su sponda atalantina Gasp ritrova Ilicic, che però partirà con tutta probabilità solo dalla panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Pronostico e migliori quote Napoli-Atalanta.

Sfida decisamente affascinante.

Come detto squadre uguali ma diverse, e tecnici molto differenti.

Da una parte un Gattuso che, nonostante la sua disordinata passionalità, ha dato quadratura al gruppo.

Dall’altra il solito Gasp, che dal canto suo in questi anni ha plasmato una squadra rendendola esplosiva.

Pedalare, attaccare sempre e comunque, facendo valere il proprio strapotere fisico.

Difficile, davvero, prevedere con precisione come andranno le cose.

Anche i bookmakers sono di questo avviso.

La differenza fra le quote per le vittorie di una o dell’altra è abbastanza bassa, 2.46 per il segno 1 e 2.69 per il segno 2, con Betclic.

Quantomeno plausibile che segnino entrambe, GG a 1.38, magari anche tanti gol, Ov2.5 a 1.48, la combo fra le due a 1.67.

Precedenti e statistiche Napoli-Atalanta.

Ultima sfida lo scorso 30 Ottobre 2019, 10^ giornata dello scorso campionato, pari 2-2 fra il Napoli di Ancelotti – espulso per proteste per rigore negato a Llorente – e gli orobici, vantaggio casalingo con Maksimovic, pari di Freuler, nuovo vantaggio di Milik e pari definitivo di Ilicic.

Il 22 Aprile 2019 ultima vittoria dei bergamaschi, l’ex di turno Zapata e Pasalic a rimontare Mertens.

Ultima vittoria napoletana il 27 Agosto 2017, sempre in campionato, 3-1 per il Napoli di Sarri, Zielinski, Mertens e Rog a rimontare Cristante.

