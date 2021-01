Pronostico Milan-Torino, 12-01-2021, Ottavi di finale Coppa Italia

Il calcio italiano è ripartito a pieno regime in questo 2021.

Nei primi 10 giorni già 3 turni di Serie A, e già dai primi giorni della seconda decade si riparte con la Coppa Italia.

Milan-Torino a San Siro apre i battenti della fase clou della coppa nazionale.

E’ la prima sfida in ordine cronologico degli ottavi di finale della competizione, nonché, naturalmente, la prima partita di Coppa Italia dell’anno solare 2021.

Le due squadre peraltro si affrontano di nuovo a distanza di 3 giorni.

Dopo l’anticipo serale del Sabato che ha visto la banda di Stefano Pioli scrollarsi di dosso le scorie dello stop contro la Juventus battendo i granata dell’ex Marco Giampaolo.

2-0 il risultato finale, seconda vittoria su 3 partite nel 2021 per i rossoneri, curiosamente entrambe con medesimo risultato e con medesimi marcatori e con medesime ‘modalità’ – Rafael Leao su azione e Franck Kessié su rigore – ma a parti invertite, rispetto alla vittoria di Benevento.

Due sfide nel giro di pochi giorni perciò per le due formazioni, e di nuovo a San Siro.

Questa sfida, però, a differenza della precedente, è, naturalmente, da dentro o fuori.

Ottavo di finale in gara secca per l’appunto – come prevede la formula del torneo ormai dal 2008.

Probabili formazioni Milan-Toro

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Calabria, Kessiè, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao. Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic, Izzo, Kkoulou, Lyanco, Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi, Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

Pronostico e migliori quote Milan-Toro.

Non c’è dubbio sul fatto che i rossoneri siano nuovamente favoriti.

Betclic quota il segno 1 a 1.56 e il 2 a più del triplo, 5.40.

Rossoneri che avranno tanta voglia di risalire la china dopo lo stop contro la Juventus che ha interrotto una striscia positiva in Serie A che durava da 27 partite, 20 vittorie e 7 pareggi, quasi 10 mesi, per la precisione 304 giorni.

E c’è da credere che la recente vittoria proprio contro i granata non sia bastata a placare la fame della banda di Pioli, che avrà mire espansionistiche anche in merito alla Coppa Italia.

Per lo più col ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, che dopo quasi 2 mesi di stop forzato sicuramente starà scalpitando per tornare a pieno ritmo.

I granata, dal canto loro, hanno cominciato il 2021 abbastanza bene, con 2 risultati utili consecutivi, prima dello stop contro i rossoneri.

Non è affatto da escludere un moto d’orgoglio dei piemontesi, proprio in un match da dentro o fuori quale è questo.

Specie considerando che, forse, la formazione rossonera, ancora rimaneggiata e dalla media molto giovane, a prescindere dal ritorno di Ibra, potrebbe non reggere gli impegni ravvicinati.

I granata potrebbero cavarsela a contenere gli attacchi dei giovani rossoneri.

In tal senso, l’Un2.5 è dato a 2.21, il NG a 2.03, la combo a 2.65

Precedenti e statistiche Milan-Toro.

Sono 23 i precedenti in Coppa Italia fra i due club.

Clamorosamente è addirittura il Toro ad essere in vantaggio, 8 vittorie, 7 quelle rossonere, 8 anche i pareggi.

Ultima sfida proprio lo scorso anno, 28 Gennaio 2020, nel quarto di finale, sempre a San Siro, dopo il vantaggio di Bonaventura i granata sfiorarono il colpaccio con la doppietta di Gleison Bremer.

Poi salì in cattedra Calhanoglu, che in extremis mandò la gara ai supplementari prima di siglare il gol del vantaggio al 106′, e due minuti dopo la chiuse l’allora nuovo arrivato Ibrahimovic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS