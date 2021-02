Pronostico Milan-Stella Rossa, 25-02-2021, ritorno sedicesimi Europa League

Il Milan si rituffa nella stagione internazionale.

Dopo la tremenda batosta nel 3° e ultimo Derby della Madonnina stagionale contro i cugini dell’Inter e il conseguente ulteriore allontanamento dalla vetta, la banda di Stefano Pioli affronta il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Giovedì 25-02-2021 a San Siro arriva la Stella Rossa di Dejan Stankovic, grande ex interista, insomma, quasi un doppio Derby a pochi giorni di distanza.

Si riparte dal pirotecnico, avvincente 2-2 dell’andata del 18 Febbraio al “Marakanà” della capitale serba Belgrado.

Sfida aperta e chiusa da due quasi omonimi: Pankov e Pavkov.

Il primo autore, al 42′, dell’autorete che ha portato in vantaggio i rossoneri – in divisa verde per la trasferta – il secondo autore, in pieno recupero, del gol definitivo, colpo di testa su azione da calcio d’angolo, traiettoria magistrale, imprendibile per Donnarumma.

In mezzo i due calci di rigore, uno per parte, del momentaneo pari serbo di Guleor Kanga e del momentaneo illusorio nuovo vantaggio milanista con Theo Hernandez.

Milan che comunque era sceso in campo con una formazione rimaneggiata, con gli inediti di un Ibrahimovic tenuto a riposo per tutto il match -peraltro insultato dai tifosi avversari – e della titolarità di un Mandzukic palesemente ancora non in forma-partita.

Probabili formazioni Milan-Stella Rossa.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Meitè, Castillejo, Rebic, Krunic, Leao (Ibrahimovic). Allenatore: Stefano Pioli.

Stella Rossa (3-4-3): Borjan, Pankov, Gajić, Degenek, Gobeljić, Petrovic, Kanga, Falco, Falcinelli, Ivanic, Ben Nabouhane. Allenatore: Dejan Stankovic

Pronostico e migliori quote Milan-Stella Rossa.

Forse mai come stavolta il pronostico è decisamente complicato.

Già all’andata i serbi hanno dimostrato di essere la classica squadra tosta, coriacea, dura a morire.

Un atteggiamento aggressivo che potrebbe dare il colpo di grazia ad un Milan che decisamente vive forse il momento più critico della sua stagione.

Rossoneri reduci da 3 gare consecutive senza vittorie, con le due sconfitte consecutive di campionato, la seconda delle quali la già sopra citata disfatta Derby.

Serbi reduci da una striscia positiva di ben 23 gare utili consecutive-amichevoli comprese-, ultima sconfitta a Ottobre.

Inoltre stanno sempre più rafforzando il primato nella Superliga Serba, il massimo campionato della Serbia.

Il blasone e il miglior tasso tecnico fanno si che i rossoneri siano comunque favoriti, con Snai che quota il segno 1 a 1.40 e invece paga 7 volte la posta il segno 2.

I rossoneri potrebbero avere una reazione d’orgoglio, smorzando così il periodo d’oro della Stella.

Ma ci sono tuttavia tutti i presupposti per una partita combattuta come all’andata.

GG molto ben quotato, 1.80, mentre la quota per la combo GG+Ov2.5 è data a 2.10, sempre con Snai.

Precedenti e statistiche Milan-Stella Rossa.

La storia che lega queste due squadre comincia, romanticamente, agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988/89.

Era il 26 Ottobre 1988, e si disputava la prima sfida in assoluto fra Milan e Stella Rossa, la gara di andata degli ottavi.

Non si andò oltre l’1-1 fra i rossoneri di Arrigo Sacchi e la Stella di Petrovic, nella quale militava anche proprio una futura bandiera milanista, un allora giovanotto 22enne Dejan Savicevic…

Risultato deciso nel giro di un minuto a inizio secondo tempo, al vantaggio di Stojkovic rispose l’immediato pari di Virdis.

La gara di ritorno è particolarmente ricordata per l’inferno della nebbia di Belgrado, che costrinse alla sospensione e ovvia, conseguente, ripezione del match, che si concluse con medesimo risultato e con il trionfo ai rigori dei rossoneri.

Ai quali perfino il tecnico avversario fece i complimenti, salendo sul pullman degli avversari e dichiarando “Voi vincerete la Coppa !”

Un presagio veritiero, una tappa molto importante per la nascita del mito del Milan di Sacchi !

L’ultima sfida a san Siro risale sempre alla Coppa dei Campioni, quando però già si chiamava UEFA Champions League.

Erano i preliminari, 9 Agosto 2006, e il Milan di Ancelotti sconfisse di misura la Stella con gol partita di Pippo Inzaghi per l’1-0 finale.

La vittoria 1-2 al ritorno sancì il passaggio del turno per i rossoneri, che, curiosamente, anche in quell’occasione vinceranno la Coppa.

Insomma, quando il Milan incrocia la Stella Rossa in una competizione internazionale, alla fine la vince. Sarà così anche stavolta ?

Come anticipato i tempi son molto diversi.

Questo Milan è in crisi, non vince da 3 gare di fila, ultima vittoria il 4-0 al Crotone Domenica 7 Febbraio con doppiette di Ibrahimovic e Rebic.

Cui seguirono 2 sconfitte di fila in campionato inframezzate appunto dal pari dell’andata di questa doppia sfida.

2 sconfitte consecutive con 0 gol fatti e ben 5 subiti, 2-0 contro lo Spezia e, soprattutto, il KO 0-3 nel Derby contro l’Inter, che ha ulteriormente allontanato i rossoneri dalla vetta.

Vetta che invece i serbi hanno ben salda in patria, dove son reduci dalla vittoria di Domenica in casa dello Spartak Subotica per 1-2, Ivanic e Sanogo a rimontare nei minuti finali il vantaggio dopo la mezz’ora dei padroni di casa con Furtula.



