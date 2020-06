Pronostico Milan-Roma, 28-06-2020, 28° giornata Serie A

Pronositco e Quote di Milan Roma, valido per la 28°Giornata Serie A, domenica 28 Giugno 2020 ore 17:15: partita da Gol e Over 2.5

Una grande sfida e una grande classica del calcio italiano si giocherà oggi pomeriggio a San Siro con il Milan di Pioli che affronta la Roma di Fonseca. I rossoneri si giocano un posto in Europa League mentre i i giallorossi inseguono il quarto posto che vale la qualificazione in Champions occupato dall’Atalanta a +6.

Il Milan viene dalla goleada di lunedì scorso al via del mare contro il Lecce dove sono andati in gol 4 giocatori diversi Castillejo nel primo tempo e poi nel secondo Bonaventura, Rebic e Leao.

La Roma invece ha ottenuto un importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria grazie alla grande doppietta siglata da Edin Dzeko nel secondo tempo con due gol al volo.

All’andata la Roma aveva battuto il Milan 2 a 1 all’Olimpico con i gol di Zaniolo e Dzeko ma oggi pomeriggio si prospetta una partita molto più complicata per i giallorossi e non sarà facile portare via i 3 punti da San Siro.

Si giocherà alle 17:15 quando afa e caldo potrebbero condizionare notevolmente i ritmi della partita e fiaccare i calciatori nelle loro forze.

Pronostico e migliori quote Milan Roma:

PRONOSTICO QUOTA X2 1.50 GOL 1.58 GOL+ Over 2.5 1.95 Over 2.5 1.70

Sfida quantomai equilibrata fra due formazioni molto in forma, e di certo i bookmakers lo rimarcano, 2.89 la quota massima per il segno 1, 2.67 per il 2, entrambe quote Marathon Bet.

Entrambe le squadre han cominciato bene la ripresa del campionato, 4 gol del Milan a Lecce e Roma vincente 2-1 contro la Samp in casa, entrambe quindi dotate di grandi potenziali offensivi.

A Lecce per i rossoneri in gol Rebic, contro la Samp doppietta di Dzeko per i giallorossi.

Gol quotato a 1.61 da Eurobet, abbinato all’Over 2.5 saliamo a 1.85, per chi volesse riferirsi al momento particolarmente agguerrito del Milan, una vittoria rossonera con un gol di scarto a 4.52.

COMPARAZIONE QUOTE DI MILAN ROMA:

La quota massima per il segno 1 è il 2.15 di Eurobet, contro il 3.35 quota massima per il segno 2 offerto da 888 Sport mentre il pareggio è offerto a 3.75.

Probabili formazioni Milan-Roma:

Pioli schiera il suo Milan con il 4-4-1-1 con Rebic punta centrale supportato da Calhanoglu.

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Dzeko punta centrale supportato da Under, Kluivert e Lorenzo Pellegrini.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1) : Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Precedenti e statistiche Milan-Roma

All’andata all’Olimpico a fine Ottobre vittoria rossonera 2-1 con Dzeko e Zaniolo, in mezzo il terzino bomber Theo Hernandez.

Stesso risultato della scorsa stagione a San Siro, ma per i rossoneri, al vantaggio di Kessié risposte Fazio prima del gol in extremis al 5′ di recupero di Cutrone

Ultima vittoria giallorossa nella San Siro milanista il 1° Ottobre 2017, 0-2 siglato da Dzeko e Florenzi.

Sono 169 i precedenti giocati in Serie A tra le Milan e Roma ed il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 74 le vittorie contro le 45 della Roma mentre 50 sono stati i pareggi. La Roma è la vittima di Serie A in assoluto favorita dal Milan contro la quale ha ottenuto più vittorie in assoluto.



In particolare in casa il Milan nelle 84 sfide totali giocate a San Siro ha ottenuto 46 vittorie, 19 pareggi e 19 sono state le vittorie esterne della Roma.

La scorsa stagione il Milan aveva sconfitto a San Siro la Roma per 2 a 1.

Stefano Pioli da allenatore ha affrontato 19 volte la Roma in Serie A ed il suo bilancio è di 2 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Edin Dzeko ha segnato a San Siro 3 dei suoi 4 gol messi a segno contro i rossoneri e tutti nel 2017.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

