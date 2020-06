Pronostico Milan-Roma, 28-06-2020, 28^ giornata-9^ di ritorno – Serie A

Il big match Milan-Roma apre la 28^ giornata – 9^ di ritorno – della Serie A, ore 17:15 di Domenica 28 Giugno.

Una grande sfida e una grande classica del calcio italiano, con vista sull’Europa League, dove però i giallorossi son favoriti, 9 punti e 2 posizioni sopra i rossoneri.

Probabili formazioni Milan-Roma

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1) : Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Pronostico Milan-Roma

Sfida quantomai equilibrata fra due formazioni molto in forma, e di certo i bookmakers lo rimarcano, 2.89 la quota massima per il segno 1, 2.67 per il 2, entrambe quote Marathon Bet.

Entrambe le squadre han cominciato bene la ripresa del campionato, 4 gol del Milan a Lecce e Roma vincente 2-1 contro la Samp in casa, entrambe quindi dotate di grandi potenziali offensivi.

A Lecce per i rossoneri in gol Rebic, contro la Samp doppietta di Dzeko per i giallorossi

Gol quotato a 1.61, abbinato all’Ov2.5 saliamo a 1.85, per chi volesse riferirsi al momento particolarmente agguerrito del Milan, una vittoria rossonera con un gol di scarto a 4.52.

Precedenti e statistiche Milan-Roma

All’andata all’Olimpico a fine Ottobre vittoria rossonera 2-1 con Dzeko e Zaniolo, in mezzo il terzino bomber Theo Hernandez.

Stesso risultato della scorsa stagione a San Siro, ma per i rossoneri, al vantaggio di Kessié risposte Fazio prima del gol in extremis al 5′ di recupero di Cutrone

Ultima vittoria giallorossa nella San Siro milanista il 1° Ottobre 2017, 0-2 siglato da Dzeko e Florenzi.

