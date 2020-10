Pronostico e Quote di Milan-Roma, 26-10-2020, 5^ giornata Serie A

Pronostico e migliori Quote di Milan Roma: La 5^ giornata della Serie A si chiude con il big Match di San Siro tra Milan e Roma alle 20:45 di lunedì 26 ottobre.

Per il Monday Night a San Siro il lanciatissimo Milan di Stefano Pioli ospita la Roma di Paulo Fonseca.

Il Milan di Pioli sta attraversando un momento di forma strepitoso, è l’unica squadra a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 in campionato.

I rossoneri sono reduci in assoluto da 21 risultati utili consecutivi, la squadra italiana con il miglior rendimento post-lockdown, più la vittoria alla prima di Europa League in casa del Celtic.

Anche la Roma sta facendo progressi, con le ultime 3 vittorie consecutive in stagione due in campionato contro Usinese e Benevento e quella in trasferta di giovedì scorso in Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Pronostico e migliori quote Milan- Roma:

PRONOSTICO QUOTA X2 1.80 Gol 1.55 GOL+ Over 2.5 1.70 Over 3.5 2.25

Pronostico Milan-Roma: X2 quotato a 1.80 – GOL a 1.55 e Over 3.5 quotato a 2.25

Pronostico complicato proprio dal fatto che entrambe attraversano un ottimo momento di forma.

Anche se i rossoneri sembrano messi meglio, più sprint e più qualità sul campo.

Con un Ibrahimovic al quale il coronavirus sembra aver appena fatto il solletico, protagonista assoluto nel derby.

E con l’onda lunga dei giovani Brahim Diaz, Rafael Leao, Krunic, il baby Hauge – 3 su 4 a segno a Glasgow – insomma una miscellanea fra esperienza e forze fresche.

Esperienza pura per i giallorossi con Dzeko e un Pedro ormai sbloccato e preziosissimo in fase di costruzione, ma anche con la grande promessa Carles Perez, che a San Siro ha già segnato, ma contro l’Inter, in Champions l’anno scorso con la maglia del Barcelona.

Il giudizio dei bookmakers è implacabile, la vittoria milanista raddoppia la posta, quella della Roma a 3.53, quote Eurobet.

Le statistiche non danno una netta separazione fra vittorie di una o dell’altra.

Allo stato attuale dei fatti possiamo aspettarci una bella partita, ricca di emozioni, occasioni, e perché no, anche di gol da ambo le parti.

GG a 1.57, Ov2.5 a 1.61, la combo a 1.86.

Nel momento in cui una delle due dovesse spuntarla, potrebbe succedere con un solo gol di scarto.

La vittoria milanista con un solo gol di scarto a 5.60.

COMPARAZIONE QUOTE DI MILAN-ROMA:

Probabili formazioni Milan-Roma.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.PUBBLICITÀ

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Precedenti e statistiche Milan-Roma.

Sono 170 tonde tonde le sfide in Serie A fra le due squadre in assoluto, fra Milano e Roma, con 75 vittorie milaniste, che rendono la Roma la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte nella massima serie.

In particolare 3 vittorie milaniste nelle ultime 5 sfide fra San Siro e l’Olimpico.

L’ultimo precedente lo scorso 28 Giugno, 2-0 rossonero a San Siro deciso nell’ultimo quarto d’ora con reti di Ante Rebic e calcio di rigore di Hakan Calhanoglu.

Striscia positiva del Milan contro i giallorossi che ha interrotto una striscia di 4 vittorie giallorosse consecutive.

Ultimo trionfo giallorosso nella San Siro rossonera con uguale risultato, il 1° Ottobre 2017, la Roma di Eusebio Di Francesco espugnò il Meazza 0-2 contro il Milan di Montella prima del’esonero, anche in questo caso deciso tutto nel finale, Dzeko e Florenzi fra il 72′ e il 77′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS