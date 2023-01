Pronostico Milan – Roma, 08-01-2023, 17^ giornata Serie A

Pronostic e migliori quote Milan Roma, Domenica 8 Gennaio ore 20:45, 17^ giornata Serie A

La prima Domenica di Serie A del 2023 ci regala un’altra perla, un’altra grande classica del nostro calcio.

Domenica 08-01-2023, per la 17^ giornata, a San Siro è di scena il match clou Milan-Roma.

I rossoneri di Stefano Pioli Campioni d’Italia in carica per proseguire la striscia positiva e rimanere in scia scudetto, specie dopo l’ottimo inizio d’anno nuovo.

I giallorossi di Mourinho – per il quale questa sfida è quasi un derby, da grande ex interista – invece per provare a bissare il colpaccio ottenuto a San Siro contro l’Inter lo scorso Ottobre, ma soprattutto per dare lo scossone necessario ad una fase di transizione stagionale.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Milan-Roma.

Il pronostico più sensato da formulare deve plausibilmente considerare il molto differente stile di gioco delle due compagini.

Un Milan con uno stile tattico molto più collaudato, che gioca quasi a memoria, contro una Roma ancora non del tutto automatizzata su questo campo.

Il tutto rimarcato dal record rossonero di gol su azione in campionato, ben 28 dei suoi 31 totali.

Rossoneri dati naturalmente per favoriti, 1.9 il segno 1 con “Sisal.it”, a fronte del 4.5 quota massima del segno 2 con “Snai”, 3.6 per il segno X con “Betclic”.

Per chi crede in una battaglia senza esclusione di colpi, suggeriamo la combo GG + Ov2.5, a 2.45 con “Stanleybet“

Probabili formazioni Milan-Roma.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo; Dybala, Abraham.

Precedenti e statistiche Milan-Roma.

Milan e Roma tornano ad affrontarsi a San Siro a distanza di quasi un anno, la scorsa Epifania 2022 i rossoneri trionfarono con un netto 3-1, Giroud su rigore, Messias e Leao, Abraham per la bandiera giallorossa.

Rossoneri messi in generale meglio sul piano statistico, 3 vittorie nelle ultime 6 sfide e un totale di 78 vittorie in 174 precedenti, che rendono la Roma la squadra più battuta dal Milan in Serie A.