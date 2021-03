Pronostico Milan-Napoli, 14-03-2021, 27^ giornata Serie A

Un big match, una grande classica del calcio italiano, chiude la Domenica di campionato.

Il 14-03-2021, ore 20:45, Milan-Napoli è la super-sfida che chiude la 27^ giornata – 8^ di ritorno – della Serie A.

I rossoneri di Stefano Pioli contro i partenopei di un Rino Gattuso per il quale questa è una sfida a forti tinte amarcord, il suo cuore sarà ancora rossonero, dopo i trionfi da calciatore e il periodo, seppur non fortunato, da tecnico rossonero.

Entrambe le formazioni arrivano a questa grande sfida con un certo piglio e una buona forma fisica e mentale.

Milan caricato da un ottimo risultato ottenuto nell’ultimo impegno stagionale, il bel pareggio 1-1 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Risultato impreziosito dal fatto di essere arrivato con una formazione altamente rimaneggiata e al termine di un match giocato benissimo dai rossoneri, che avrebbero anche potuto meritare la vittoria.

Napoli che dal canto suo è in serie positiva da ben 4 partite e reduce da una vittoria rigenerante sul Bologna nell’ultima di campionato.

Pronostico e migliori quote Milan-Napoli.

Ancora una volta un pronostico molto complicato.

Entrambe, come detto, vivono momenti di forma mentale e fisica non indifferenti.

Rossoneri che hanno però una forte componente di aggravante tecnica, con le tante defezioni.

Sul piano tecnico, infatti, la formazione del Napoli avrà qualcosa in più rispetto a quella che i rossoneri potranno schierare.

Rossoneri che però han già ampiamente dimostrato di poter competere anche con formazioni di livello sulla carta superiore, grazie a fattori quali l’orgoglio e la voglia di mettersi in mostra.

Davvero difficile prevedere una vincitrice.

Gli stessi bookmakers vedono un sostanziale equilibrio.

Segno 1 a 2.50 e il 2 a 2.88 con Snai.

Quote alte per entrambi i possibili successi, a testimoniare, appunto, l’equilibrio che ci si attende.

GG a 1.60, Un2.5 a 1.95, per i più audaci l’1-1 esatto è a 6.25, tutte quote Snai.

Probabili formazioni Milan-Napoli.

Fra le fila rossonere i soliti problemi di defezioni.

In casa partenopea l’ambiente è stato scosso dall’ennesimo infortunio occorso a Faouzi Ghoulam.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic, Rebic, Romagnoli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ghoulam, Petagna

Precedenti e statistiche Milan-Napoli.

All’andata lo scorso 22 Novembre 2020 fu una grande vittoria dei rossoneri, 1-3 con doppietta del solito super Ibrahimovic e rete nel finale di Jens Petter Hauge, 2° gol in questa sua prima stagione italiana nonché 1° gol in Serie A per lui, Dries Mertens in gol per la bandiera partenopea.

Sono 72 i precedenti a San Siro fra le due formazioni in Serie A.

Con 32 vittorie milaniste contro le 14 partenopee, 26 i pareggi.

Pareggio che è stato un risultato ricorrente ultimamente.

In parità gli ultimi 3 precedenti, l’ultimo lo scorso 23 Novembre 2019, 1-1 con partenopei in vantaggio al 24′ con Hirving Lozano prima del definitivo pari al 29′ con Jack Bonaventura.

Prima di questa sfida due pari senza gol consecutivi.

E prima ancora 2 vittorie napoletane di fila.

Prima il 4 Ottobre 2015, netto 0-4 con Allan, doppio Insigne e autorete di Rodrigo Ely, trionfo dei partenopei allora guidati da Maurizio Sarri contro i rossoneri di Sinisa Mihajlovic.

Napoli di Sarri che replicò l’anno dopo con l’1-2 del 21 Gennaio 2017, sancito da Insigne e Callejon nei primi 9 minuti, Kucka al 37′ per la bandiera dei rossoneri di Montella.

Per trovare l’ultima vittoria rossonera in casa contro il Napoli in Serie A si deve risalire addirittura al 14 Dicembre 2014, trionfo 2-0 del Milan di Pippo Inzaghi – prima stagione da allenatore di una prima squadra – sul Napoli di Rafa Benitez, un gol per tempo, Jeremy Menez e sempre Jack Bonaventura.

Partenopei reduci da una bella vittoria scaccia-crisi nell’ultima di campionato che, per il momento, salva ancora la panchina di Gattuso.

Milan che nell’ultimo turno di campionato ha ottenuto una vittoria bella e importante, sia per la difficoltà dell’avversaria che per le importanti defezioni.

0-2 dei giovanotti di Pioli in casa del tenace Verona di Ivan Juric, sconfitto da un gol per parte di Rade Krunic – magistrale calcio di punizione – e dal primo gol in Serie A per Diogo Dalot.

Cui ha fatto seguito il già sopra citato ottimo risultato nella super-sfida di Old Trafford contro il Manchester United all’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Pari 1-1 con il vantaggio dei Red Devils dell’ex atalantino Diallo e il definitivo pari solo in pieno recupero con il 1° gol rossonero per Kjaer, al termine di un match molto ben giocato dai rossoneri, che, in formazione d’emergenza, avrebbero anche potuto vincere.

Napoli invece reduce dal 3-1 casalingo contro il Bologna nella sfida a distanza fra ex milanisti con il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic, strepitosa doppietta di Lorenzo Insigne e gol del redivivo Victor Osimhen – in rete anche all’andata – Roberto Soriano sancì il gol della bandiera per gli emiliani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

