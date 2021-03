Pronostico Milan-Manchester United, 18-03-2021, ritorno ottavi Europa League

Il Giovedì sera è caratterizzato da un big match dal sapore di Champions League.

Il 18-03-2021, ore 21, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, a San Siro il Milan di Stefano Pioli ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Un big match che richiama a grandi serate di calcio internazionale.

E’ ancora tutto aperto dopo l’1-1 dell’andata, che fu anche stretto per i rossoneri, autori di una superba prestazione con tutte le defezioni del caso.

Defezioni che dovrebbero rientrare, almeno parzialmente, in primis con Zlatan Ibrahimovic, grande ex di turno.

Pronostico e migliori quote Milan-United.

Pronostico di elaborazione non immediata.

I bookmakers danno per favoriti i Red Devils e c’era da aspettarselo, essendo, almeno sulla carta, la rosa dei mancuniani più dotata tecnicamente rispetto a quella milanista.

Snai quota il segno 1 a 3.25 e il 2 a 2.20.

Nessuna delle due mollerà il colpo.

I rossoneri cercano il riscatto dopo il terreno perso in campionato a seguito della sconfitta nello scontro diretto col Napoli.

United che dal canto suo dovrà evitare di esporsi alle ripartenze rossonere, spesso potenzialmente letali.

GG a 1.65, Un3.5 a 1.30, la combo triplica la posta, la vittoria milanista con un solo gol di scarto a 4.50, sempre con Snai.

Probabili formazioni Milan-United.

Per un rientro importante, quello di Ibra, una defezione altrettanto notevole su sponda opposta, dove mancherà Cavani.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Precedenti e statistiche Milan-United.

Come anticipato all’andata pari 1-1 che decisamente fu stretto per un Milan autore di una splendida partita, che pareggiò al 2′ di recupero con il 1° gol rossonero di Kjaer dopo che i Red Devils erano passati in vantaggio al 5′ della ripresa con Diallo.

E’ una sfida statisticamente rilevante, essendo il 1° confronto a San Siro fra i due club a non disputarsi in Coppa Campioni.

Tradizione favorevole ai rossoneri, che in 5 doppi confronti ad eliminazione diretta contro i Red Devils han passato il turno 4 volte, e in tutte le occasioni sono poi approdati alla Finale, vincendo la Coppa 2 volte su 4.

5 sono perciò anche i precedenti a San Siro.

I primi 4 tutti vinti dai rossoneri senza mai neppure un gol dello United, con un 10-0 complessivo.

Ultimo precedente che richiama alla memoria un grande trionfo rossonero, ritorno delle semifinali di Champions del 2 Maggio 2007, strepitoso 3-0 della banda di Ancelotti sui Red Devils di Sir Alex Ferguson.

Una notte magica per il Milan, con le reti di Kakà-straripante in quel match come all’andata-, Seedorf e Gilardino. Sovvertito il 3-2 con cui gli inglesi avevano vinto all’andata.

Nell’ultima sfida a San Siro, il 16 Febbraio 2010, andata ottavi Champions League, primi gol e prima vittoria United a Milano contro i rossoneri.

2-3 nel segno di Wayne Rooney, autore di una doppietta – che bisserà al ritorno – oltre al gol di Paul Scholes, rossoneri che avevano illusoriamente aperto le marcature al 3′ con Ronaldinho e le chiusero a 5 dal 90′ con Seedorf.

Rossoneri come anticipato reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Napoli.

United che dopo aver clamorosamente stoppato il filotto positivo del City e aver pareggiato l’andata coi rossoneri, han vinto di misura nell’ultimo turno di Premier League contro il West Ham, autorete di Craig Dawson.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

