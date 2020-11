Pronostico Milan-Lilla, 05-11-2020, 3^ giornata UEFA Europa League

Un Milan sulle ali dell’entusiasmo si rituffa nella stagione europea.

La banda di Stefano Pioli, dopo la vittoria da opportunista contro l’Udinese, ritrova l’Europa League: a San Siro alle 21 di Giovedì 5 Novembre arriva il Lilla di Christophe Galtier.

Forse l’avversaria più temibile di un girone H in cui i rossoneri sono finora andati sul velluto, primi in classifica a punteggio con 6 gol segnati, equamente suddivisi nelle due gare.

Una vittoria e un pari per i francesi, che sono un avversario decisamente da rispettare.

Probabili formazioni Milan-Lilla.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

LILLA (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, André, Sanches, Bamba; Ikoné, Burak Yilmaz. Allenatore: Christophe Galtier.

Pronostico e migliori quote Milan-Lilla.

Il Milan attraversa un momento decisamente importante con i suoi 24 risultati utili consecutivi.

Vincenti nelle ultime 2 sfide. 1-2 a Udine con reti di Kessié e Ibrahimovic, sempre lui, bomber stagionale rossonero con 7 reti nonché totem di questa squadra.

Prima era arrivata la bella vittoria nel debutto casalingo in questa Europa League, a San Siro 3-0 su uno Sparta Praga senza né arte né parte, sconfitto dal 1° gol al Meazza per Brahim Diaz, il 1° gol in questa Europa League per Leao e il 1° gol rossonero per la giovane promessa Diogo Dalot.

Lilla reduce da 3 pari di fila.

Nell’ultima di Ligue 1 hanno strappato un bel pari contro il Lione, vantaggio del Lilla con Bamba e ospiti in parità solo con l’autorete di Celik.

Nell’ultima di EuroLeague i francesi hanno arrancato, trovando il pari casalingo 2-2 solo in rimonta contro il Celtic, portatosi sul doppio vantaggio con la doppietta del solito Elyounoussi rimontata da Celik e Ikoné.

L’esito del match non è affatto scontato.

Anche se i bookmakers danno per favoriti i rossoneri, 1.75 il segno 1 contro il 4.58 del segno 2, con Betclic.

C’è da credere che questa volta i rossoneri potrebbero soffrire di più.

GG a 1.70, 1X a 1.24, Ov2.5 a 1.71, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Milan-Lilla.

Esiste un solo precedente a San Siro, Champions League 2006/2007, francesi che fecero il colpaccio a San Siro contro il Milan di Ancelotti, 0-2 con Odemwingie e Keita, un gol per tempo.

All’andata in Francia pari senza gol. Perciò il Milan non ha mai segnato contro il Lilla finora.

Rossoneri che ovviamente quell’anno si rifecero vincendo la Coppa, rivincita contro il Liverpool.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS