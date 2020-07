Pronostico Lazio-Milan, 04-07-2020, 30^ giornata Serie A

Ad infiammare il Sabato sera del 4 Luglio della 30^ giornata di Serie A il big match dell’Olimpico fra Lazio e Milan.

Gara amarcord per Pioli che ritrova dall’altra parte della barricata la sua grande ex, alla quale proverà a far male, cercando di mantenere il buon ritmo preso dai rossoneri in questa fase.

Dall’altra parte la banda di Simone Inzaghi coltiva ancora il sogno scudetto e proverà a reggere il passo della Juventus, impegnata nel pomeriggio nel Derby della Mole.

Probabili formazioni Lazio-Milan.

LAZIO (3-5-2) : Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto, Correa.

MILAN (4-2-3-1) : Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

Pronostico e migliori quote Lazio-Milan.

Pronostico quanto mai complicato.

Lazio come detto motivatissima a fare bene per mantenere il sogno scudetto, ma i biancocelesti han dimostrato uno stato di forma altalenante.

A differenza del Milan che, debacle Spal a parte, sta facendo una grande fase di stagione.

Quota massima per il segno 1 è il 2.38 di Betway, per il segno 2 è il 3.95 di Marathon Bet

I rossoneri potrebbero non soccombere ad una Lazio che, come detto, ha finora trovato difficoltà contro le big e vinto di misura contro le meno forti.

E nell’ultima ha faticato parecchio, pur vincendo 1-2, in casa del Toro.

Il Goal è dato a 1.78, Un3.5 a 1.32, il pari con gol a 4.10, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Lazio-Milan.

All’andata a San Siro lo scorso Ottobre la banda di Inzaghi vinse 1-2, splendido gol di testa di Immobile, e Correa a chiuderla, in mezzo l’autorete di Bastos.

Autorete per il Milan anche nell’ultima sfida all’Olimpico, Novembre 2018, autore Wallace, prima del pari al fotofinish, pieno recupero, ancora con Correa.

