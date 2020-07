Pronostico Milan-Juventus, 07-07-2020, 31^ giornata Serie A

Chiude il primo dei 3 giorni della 31^ giornata di Serie A il big match della medesima, la grande classica del calcio italiano Milan-Juventus.

Una super-sfida che arriva forse nel momento migliore possibile, con entrambe le squadre in forma smagliante, sul piano sia fisico che mentale.

Probabili formazioni Milan-Juve

Rossoneri in formazione tipo, bianconeri non messi male ma con 2 assenze pesanti, gli squalificati de Ligt e Dybala, sicuramente due mancanze importanti per la Juve e di contro sicuramente un aiuto per i rossoneri.

L’assenza della Joya da una chance dall’inizio al grande ex Higuaìn.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Saelemaekers, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Pronostico e migliori quote Milan-Juve

I rossoneri sono andati davvero in crescendo.

Dopo un inizio buono ma non eccezionale, con il pari senza gol proprio allo Stadium contro la Juve nella gara della ripresa del calcio italiano, semifinale di ritorno di Coppa Italia, la banda di Pioli ha fatto grandi cose in campionato.

3 vittorie e un solo pareggio, con la bellezza di 11 gol segnati e soli 3 subiti.

Nel segno del solito Rebic, di Leao, di un ritrovato Calhanoglu -strepitoso gol contro la Lazio.

Nell’ultimo turno forse la vittoria più importante, lo 0-3 alla Lazio seconda in classifica.

Curiosamente quindi una vittoria che ha fatto un gran favore alla Juve, e adesso avrebbero modo di ricambiare il favore ai biancocelesti, qualora riuscissero nell’impresa di battere i bianconeri.

Impresa non impossibile ma certamente complicata.

La banda di Sarri, dopo l’incredibile debacle di Coppa Italia, ha ripreso una marcia pressoché trionfale in campionato.

4 vittorie su 4, con 13 gol fatti – 2 in più dei rossoneri – e 2 subiti.

Un crescendo sul piano del gioco e dei risultati, dallo stentato 0-2 di Bologna alle vittorie casalinghe entrambe con 4 gol segnati – 4-0 al Lecce e 4-1 nel Derby della Mole – e la bella vittoria 1-3 in casa del Genoa.

Nel segno soprattutto di Dybala e Cristiano Ronaldo, due perni della fase offensiva juventina, a segno in tutte e 4 le gare.

In questa gara può accadere di tutto.

Sarà la quarta e ultima sfida stagionale fra le due formazioni, e nelle precedenti 3 sostanziale equilibrio.

Una vittoria bianconera, stentata e di misura, all’andata allo Stadium, e i due pareggi in Coppa Italia, in cui i rossoneri avrebbero meritato di più, specie all’andata.

Da aspettarsi una gara aperta e combattuta, in cui nessuna delle due si risparmierà, non ce n’è motivo a questo punto della stagione, meglio gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Bianconeri favoriti, i bookmakers danno a 2.2 la vittoria della Juve, di Sisal.it, mentre il segno 1 è a 3.6 con Unibet.

L’Ov2.5 paga quasi il doppio della posta, il Gol a 1.80, 2.14 per la combo fra i due esiti precedenti, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Milan-Juve

Come detto precedentemente, Milan reduce dallo stratosferico 0-3 all’Olimpico contro il Milan, sancito dalle prodezze di Calhanoglu e Rebic e dal rigore anche fortunoso di Ibrahimovic, tornato al gol.

Juve che invece ha stravinto 4-1 un Derby della Mole speciale, con la presenza numero 648 di Buffon in Serie A – record assoluto – e con finalmente il 1° gol su punizione in bianconero di CR7.

In mezzo l’ennesima perla di Dybala e il 2° gol stagionale del redivivo Cuadrado, anche questo bellissimo, completarono il rigore di Belotti e l’autorete di Djidji.

Come anticipato, questa è la quarta e ultima sfida stagionale fra le due squadre.

All’andata di campionato allo Stadium vittoria sofferta, risicata, di misura, arrivata solo nell’ultimo quarto d’ora con un colpo di un singolo, una perla di Dybala al termine di una gara più ricordata per la querelle dell’abbandono prematuro dello stadio da parte di un Cristiano Ronaldo deluso per la sostituzione.

Poi le due gare di Coppa Italia, l’andata a San Siro, dominata dai rossoneri, in vantaggio dopo l’ora di gioco con il bomber del momento Rebic, Juve salvata solo da un rigore nel finale, realizzato da CR7.

Poi il ritorno, il 12 Giugno, il match della riapertura del calcio italiano dopo il lockdown, scialbo 0-0 allo Stadium in cui la Juve si limitò a fare il compitino e a gestire il risultato che fu quindi sufficiente alla qualificazione.

84 i precedenti a San Siro in Serie A, 28 vittorie milaniste, 23 juventine, 33 pari.

I rossoneri non vincono in casa contro la Juve da quasi 4 anni addirittura, il 22 Ottobre 2016 decise una perla del baby talento Manuel Locatelli.

Da allora, 2 vittorie bianconere su 2, entrambe per 0-2, prima nell’Ottobre 2017, 0-2 sancito dalla doppietta del futuro rossonero Higuaìn.

Poi nel Novembre 2018, ultimo precedente milanese in A, 0-2 sancito da Mandzukic e dal 1° gol a San Siro nella carriera di Cristiano Ronaldo, al termine di un match dall’epilogo sportivamente drammatico, con lo stesso Higuaìn protagonista in negativo, con un rigore fallito e un’espulsione e uscita dal campo fra le lacrime e gli abbracci degli ex compagni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS