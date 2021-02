Pronostico Milan-Inter, 21-02-2021, 23^ giornata Serie A

La Domenica pomeriggio di campionato si infiamma con la sfida scudetto.

Lo scontro al vertice è il 3° e ultimo Derby della Madonnina stagionale.

A San Siro il Milan di Stefano Pioli affronta i cugini dell’Inter di Antonio Conte, per l’appunto derby ‘casa rossonera’.

Si gioca appunto il 21-02-2021, alle ore 15, per la 23^ giornata – 4^ di ritorno – di Serie A.

Sfida che vale quindi la vetta della classifica.

Vetta che proprio i nerazzurri hanno strappato ai rossoneri lo scorso turno.

Milan clamorosamente, inaspettatamente ma soprattutto nettamente, sconfitto in casa dello Spezia grande rivelazione, 2-0 il risultato finale.

Rossoneri che poi sono incappati in un pari al fotofinish nell’andata dei sedicesimi di Europa League, nella sfida in casa della Stella Rossa del grande ex interista Dejan Stankovic, quasi un derby anticipato.

Un 2-2 scoppiettante, con i rossoneri in vantaggio al 42′ con il cross di Samu Castillejo deviato maldestramente nella sua porta dal terzino Radovan Pankov.

Il pari 10 minuti dopo con il penalty realizzato da Guleor Kanga.

Rossoneri, in tenuta da trasferta per l’occasione, che replicano poco prima dell’ora di gioco con un altro calcio di rigore, realizzato da Theo Hernandez.

Poi allo scoccare del 90′ Milan beffato da Milan: nel primo caso si parla della squadra, nel secondo del nome proprio di Pavkov, l’attaccante serbo che, su azione da calcio d’angolo, disegna di testa una traiettoria imparabile per Donnarumma.

Una partita bellissima, ricca di emozioni e occasioni oltre che di reti.

Il tutto con gli inediti di uno Zlatan Ibrahimovic tenuto in panca per tutta la partita e della titolarità di Mario Mandzukic. Insomma, era plausibile pensare che la testa dei rossoneri fosse già a questo Derby in esame.

Nerazzurri che dal canto loro hanno chiuso il turno di campionato prendendosi la vetta con una bella vittoria nel posticipo serale di Domenica 14 Febbraio in casa contro la Lazio.

3-1 nel segno di Romelu Lukaku, autore di una doppietta, il primo gol su rigore, a chiudere le marcature l’amico e compagno di reparto Lautaro Martinez, in mezzo il calcio di punizione di Milinkovic Savic con deviazione decisiva.

Probabili formazioni Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Vidal), Perisic; Lautaro, Lukaku. All: Conte.

Pronostico e migliori quote Milan-Inter.

Un Derby è sempre – o quasi – una sfida dai contorni, dai risvolti, dall’esito, incerti.

Tuttavia i bookmakers si sbilanciano dando i nerazzurri per favoriti, data la ritrovata vetta della classifica, l’iniezione di fiducia conseguentemente derivante e, non ultimo, il fatto di avere da giocare solo il campionato, che in un duello scudetto a certi livelli è, naturalmente, un vantaggio.

Snai quota il segno 1 a 3.60 e il segno 2 raddoppia la posta.

Il momento sembra obiettivamente propizio per i nerazzurri, che potrebbero approfittare per tentare la prima mini-fuga scudetto, dato che con una vittoria in questo derby potrebbero portarsi a + 4 proprio sui cugini.

Probabilmente la chiave starà in quanto i rossoneri ci crederanno, e soprattutto nel valutare se la banda di Pioli compirà una scelta: o provare a dividersi sul doppio impegno, con l’Europa League che ritorna già Giovedì prossimo, o rinunciare ad una delle due, e in tal caso, chissà che i rossoneri non scelgano di ributtarsi nella corsa scudetto.

Una cosa è certa: sarà una partita combattuta.

Detto delle ovvie motivazioni nerazzurre, il Milan, appunto, potrebbe trovare un moto d’orgoglio per provare a riprendersi la vetta e non abbandonare un campionato sin qui ben giocato e condotto quasi dall’inizio.

Oltre a voler vendicare la sconfitta del quarto di Coppa Italia.

Ripetiamo, aspettiamoci una partita combattuta.

Il GG è a 1.55, Ov2.5 a 1.65, la combo a 1.85, in caso di vittoria con un gol di scarto, per il Milan paga 5 volte la posta, per l’Inter a 3.70, tutte quote Snai.

Per i più audaci, potrebbe starci un altro risultato esatti 2-1, il terzo di fila su 3 derby milanesi in stagione: per il Milan vale 12 volte la posta, per l’Inter quota 8.75, sempre con Snai.

Precedenti e statistiche Milan-Inter.

Sarà la sfida numero 299 contando anche quelle non ufficiali, 228 contando solo quelle ufficiali.

Una curiosità caratterizza le statistiche del derby milanese: nel conteggio non ufficiale, 298 precedenti, 113 vittorie rossonere, 107 vittorie interiste, 78 pareggi, in quello ufficiale il vantaggio sta dalla parte dei nerazzurri, 227 precedenti, 83 vittorie interiste, 77 vittorie rossonere, 67 pareggi.

Sono 195 i precedenti in campionato, contando tutte le categorie dello stesso, prima e dopo il girone unico.

Vantaggio interista con 74 vittorie contro le 63 rossonere, 58 i pari.

Scavando ancor più nello specifico, sono 173 le sfide in Serie A, con la formula del girone unico, anche in questo caso vantaggio nerazzurro, 66 vittorie, contro le 52 rossonere, 55 i pareggi.

Come anticipato è il 3° Derby della Madonnina stagionale, e sarà l’ultimo.

Oltre che l’unico ‘casa Milan’.

I primi due entrambi ‘casa nerazzurra’, in campionato e ai quarti di Coppa Italia, entrambi terminati con medesimo risultato, 2-1, con una vittoria a testa, nel segno dei due grandi bomber, gli eterni osservati speciali Ibrahimovic e Lukaku.

Entrambi gli attaccanti a segno in tutte e due le partite, Ibra doppietta in campionato, un gol a partita per il belga-di rigore in Coppa Italia.

Entrambi protagonisti di un duello rusticano nel quarto di Coppa Italia che tante polemiche ha causato.

E particolareggiando ancor più, le sfide ‘casa Milan’ in campionato sono 97, e il bilancio è in perfetta parità, 35 vittorie a testa e 27 pareggi.

Rossoneri che non vincono un derby casalingo ormai da poco più di 5 anni.

Era Domenica 31 Gennaio 2016 e i rossoneri del grande ex di turno Sinisa Mihajlovic trionfarono 3-0, reti di Alex, Carlos Bacca e Mbaye Niang.

L’ultima sfida casa rossonera risale quindi allo scorso campionato, 21 Settembre 2019, era il 1° Derby della Madonnina per entrambi gli allenatori, l’allora rossonero Giampaolo e il già allora interista Conte, che vinse 0-2 con reti di Brozovic e Lukaku.

