Pronostico Milan-Crotone, 07-02-2021, 21^ giornata Serie A

Il Milan capolista va a far visita al Crotone, Domenica 07-02-2021 alle ore 15 per la 21^ giornata – 2^ del girone di ritorno – della Serie A.

Dopo il doppio KO consecutivo, contro l’Atalanta in campionato – netto 0-3 all’ultima di andata che comunque non ha evitato il titolo d’Inverno – e il 2-1 subito contro l’Inter nel Derby della Madonnina al quarto di Finale di Coppa Italia – la banda di Stefano Pioli ha ritrovato fiducia con la vittoria di Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic alla prima di ritorno.

In gol Ante Rebic – tap-in vincente dopo il rigore che Skorupski aveva respinto a Zlatan Ibrahimovic – e Franck Kessié a sua volta dal dischetto, prima del gol della bandiera felsinea di Andrea Poli.

Rossoneri che si rituffano nel campionato con questa sfida contro i pitagorici di Giovanni Stroppa, in piena lotta per non retrocedere.

Calabresi reduci da una sorta di anticipata sfida salvezza in casa contro il Genoa di Davide Ballardini, sfida andata malissimo per i pitagorici, perdenti con un netto 0-3.

Mattia Destro ad aprire e chiudere le marcature, con la doppietta che lo rende sempre più miglior bomber stagionale dei liguri, a quota 9 gol, tutti in campionato.

In mezzo la rete di un altro giocatore che attraversa un gran momento, il tedesco Lennart Czyborra, che dopo aver segnato il suo 1° gol in Italia, alla Juve nell’ottavo di Coppa Italia, realizza anche il 1° gol in A della sua carriera.

Crotonesi totalmente incapaci di reagire proprio in quella che, in quanto sfida diretta, doveva essere affrontata con un certo spirito.

Probabili formazioni Milan-Crotone.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Ballottaggi: Tonali 65% – Bennacer 35%; Daelemaekers 55% – Castillejo 45%

Indisponibili: Brahim Diaz, Gabbia, Kjaer

Squalificati: –

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pedro Pereira, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Simy

Ballottaggi: Magallan 55% – Golemic 45%

Indisponibili: Cuomo, Cigarini, Molina

Squalificati: Messias

Pronostico e migliori quote Milan-Crotone.

E’ uno di quei casi in cui il pronostico sembra praticamente banale.

Banale come è affermare la palese differenza di valori in campo. E se ci mettiamo anche il periodo di crisi nera dei calabresi – 1 sola vittoria e 4 sconfitte nelle 5 partite disputate nel 2021 – i giochi sembrano fatti.

I bookmakers sono impietosi: Snai quota il segno 1 a 1.25, il segno 2 quasi 10 volte tanto, vale a dire che paga 12 volte la posta.

Per i rossoneri l’occasione di tentare l’allungo in classifica è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Con le dirette inseguitrici che potrebbero perder terreno.

In quanto l’Inter anticiperà al Venerdì contro la Fiorentina ma prima e dopo ci saranno le due impegnative sfide contro la Juventus per le semifinali di Coppa Italia.

E i bianconeri stessi si scontreranno con la Roma in campionato nella stessa giornata, con la possibilità quindi che la eventuale perdente, per l’appunto si allontani dalla vetta.

Il Crotone potrà al massimo sperare in una prestazione onorevole, con la possibilità di trovare anche la via del gol per l’esposizione al contropiede da parte dei rossoneri, che potrebbero essere sbilanciati.

Il GG è molto ben quotato, paga quasi 2 volte la posta, 1.95 per la precisione.

La statistica dice che, nelle due precedenti sfide a San Siro, Milan sempre vincente ma solo con un gol di scarto – leggasi sotto. Ma c’è da credere che stavolta le cose andranno diversamente.

La combo GG + Ov2.5 a 2.35, con l’Ov3.5 a 3.20, non male anche l’1+Ov4.5, a 4.25, tutte quote Snai.

Precedenti e statistiche Milan-Crotone.

In 2 sfide a San Siro in Serie A altrettante vittorie rossonere, entrambe con un solo gol di scarto.

La prima sfida al Meazza in Serie A risale al 4 Dicembre 2016, 15^ giornata della Serie A TIM 2016/2017, edizione in cui, per l’appunto, i pitagorici fecero il loro debutto al gradino più alto del calcio italiano.

Il Crotone di Davide Nicola fece bella figura a San Siro, passando addirittura in vantaggio con Diego Falcinelli al 26′.

Prima della rimonta dei rossoneri di Vincenzo Montella fino al 2-1 finale, Mario Pasalic al 41′ e Gianluca Lapadula all’86’.

La stagione successiva rossoneri vincenti 1-0.

Era il Milan di Rino Gattuso contro il Crotone di Walter Zenga, quasi un derby a distanza fra il tecnico milanista, rossonero nel cuore dai tempi in cui giocava, e l’allora allenatore crotonese, a sua volta di cuore nerazzurro.

Era l’Epifania 2018, era, curiosamente, la prima di ritorno – questa volta sarà appunto la seconda – e i rossoneri, dopo un dominio totale, trovarono il gol partita al 54′, con un errore di un fino a quel momento perfetto Cordaz – già all’epoca portiere crotonese – che respinse male un calcio d’angolo, di fatto favorendo il colpo di testa, peraltro fortuito ma vincente, di Leonardo Bonucci, allora capitano di quel Milan.

I calabresi conclusero quella stagione con la prima retrocessione dalla Serie A alla Serie B della loro storia.

All’andata di questo campionato, invece, il Milan espugnò lo Scida per 0-2.

La scorsa Domenica 27 Settembre 2020 rossoneri in gol al 2′ di recupero del primo tempo con il 1° gol stagionale per Franck Kessié – curiosamente anche allora a segno su rigore, come nell’ultima gara a Bologna – e poi al 5′ della ripresa il primo gol in Italia per Brahim Diaz.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

