Pronostico Milan-Bodo/Glimt, 24-09-2020, 3° turno di qualificazione di Europa League

Il Milan di Stefano Pioli cerca conferme del suo grande inizio di stagione oltre al passaggio del 3° turno preliminare di Europa League ospitando a San Siro i norvegesi del Bodo/Glimt.

Rossoneri come anticipato reduci da uno splendido inizio di stagione, con 2 vittorie su 2, entrambe per 2-0, prima in casa degli irlandesi dello Shamrock Rovers nello scorso turno, e poi al Meazza contro il Bologna alla prima di Serie A.

Nel segno di Ibrahimovic, autore di 3 gol su 4, quello con cui ha aperto le marcature contro gli irlandesi-vittoria completata da Calhanoglu-, e poi la doppietta contro i felsinei.

Anche i norvegesi attraversano un gran momento.

Sono primi in classifica in un campionato che stanno dominando-se vincessero sarebbe il 1° storico scudetto -, con 16 vittorie e 2 pari nelle prime 18 giornate e 16 punti di vantaggio sul Molde secondo.

E i primi due turni di qualificazione di EuroLeague superati a pieni voti, curiosamente entrambi in casa contro formazioni lituane, 6-1 sullo Spyris Kaunas e 3-1 sullo Zalgiris.

Probabili formazioni Milan-Bodo/Glimt.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradesem, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zicnkernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen.

Pronostico e migliori quote Milan-Bodo/Glimt.

Sfida fra due formazioni simili ma non troppo.

I norvegesi, da buona squadra nordica, basano molto sulla fisicità e sull’intensità. E quando ripartono in sfondamento sono micidiali. Prova ne siano le tante marcature.

Anche i rossoneri hanno una buona fisicità, con i vari Ibra, Kessié, Bennacer, lo stesso Rebic che comunque è assente da un pò.

Fisicità alla quale ovviamente la banda di Pioli aggiunge una tecnica che naturalmente i norvegesi di Knutsen non hanno.

Questo può essere un potenziale fattore chiave, alla pari del fattore campo – anche se sociologicamente noto che in assenza di pubblico si percepisce di meno.

La statistica è anche abbastanza chiara: è questa la sfida numero 30 fra un’italiana e una norvegese, italiane sempre in gol, 58 volte finora, con 21 vittorie, 5 pari e 3 vittorie norvegesi.

Possiamo comunque presumere che la banda dei vichinghi si presenti a Milano agguerrita, e che non molli il colpo.

E’ ovvio che i bookmakers diano i rossoneri per favoriti, 1.27 il segno 1 a fronte del 7.70 per il 2, quote Betclic.

E’ plausibile che i padroni di casa alla fine la spuntino, ma sicuramente avranno da soffrire.

La combo 1+No Gol, 2.62, quella 1+Un2.5 a 5.5, il risultato esatto 2-0 a 9.40, ma è possibile anche il 2-1, che paga 9 volte la posta.

Precedenti e statistiche Milan-Bodo/Glimt.

Come anticipato, in generale italiane favorite sulle norvegesi.

Questa sfida in particolare è del tutto inedita.

Per i rossoneri equilibrio, una sola formazione norvegese affrontata, il Rosenborg nella Championa 1996/97, andata in Norvegia vinta 1-4 dai rossoneri.

Ma curiosamente i rossoneri hanno perso il loro unico precedente casalingo contro una norvegese, in quanto al ritorno fu il Rosenborg a espugnare San Siro per 1-2 !

Dal canto suo Bodo vincente in una sola delle sue 6 sfide contro italiane, contro la Sampdoria nella Coppa delle Coppe 26 anni fa, per il resto solo sconfitte.

Altre statistiche a favore dei rossoneri: la recente striscia positiva di 15 gare consecutive in tutte le competizioni, e il fatto di non avere mai perso alcuna gara delle 5 gare di qualificazioni all’Europa League, con 12 gol fatti e addirittura nessuno subito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS