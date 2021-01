Pronostico Milan-Atalanta, 23-01-2021, 19^ giornata Serie A

Il tardo pomeriggio del Sabato di campionato viene infiammato dalla lotta per il titolo d’inverno.

Alle 18 di Domenica 23-01-2021, per la 19^ giornata di Serie A che chiude perciò il girone di andata, il Milan di Stefano Pioli ospita a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che si preannunzia un infuocato derby di Lombardia.

Con la sfida a distanza con i cugini nerazzurri, l’Inter di Antonio Conte, che con lo stesso orario d’inizio affronta la trasferta in casa dell’Udinese, cercando di contendere alla banda di Pioli il titolo di Campione d’Inverno.

Titolo per il quale ai rossoneri sarà sufficiente un solo punto contro la Dea, a prescindere da cosa faranno i cugini alla Dacia Arena.

Inizia così una 3 giorni di fuoco per entrambe le milanesi, che, dopo questo duello a distanza, si ritroveranno sul campo, Martedì 26 Gennaio, per un Derby della Madonnina che vale il quarto di finale in gara secca di Coppa Italia.

Rossoneri reduci dalla bella, meritata ma anche un pò sofferta vittoria di Cagliari, 0-2 alla Sardegna Arena nel segno, manco a dirlo, del redivivo Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, tornato titolare in Serie A dopo 2 mesi, colpisce subito con la doppietta decisiva, a segno, curiosamente, sia al 7′ del primo tempo che allo stesso minuto della seconda frazione di gioco-primo gol su rigore.

Doppietta proprio come la sua ultima da titolare in campionato, sempre in trasferta, 1-3 in casa del Napoli del grande ex Ringhio Gattuso.

La Dea cerca punti per risalire la china di una stagione sin qui buona ma un pò altalenante, e soprattutto per coltivare ritrovare la zona UEFA di recente persa.

Orobici reduci dal recupero in casa dell’Udinese – match che doveva essere disputato il 6 Dicembre, ma fu rinviato per allagamento del campo della Dacia Arena, a seguito del nubifragio che si abbatté sul Nord Italia quel giorno.

1-1 nel recupero all’ex Friuli con i padroni di casa in vantaggio con l’ex juventino Pereyra dopo soli 24 secondi, pareggio dell’Atalanta con il suo bomber Muriel, 14 gol in stagione.

Probabili formazioni Milan-Atalanta.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

Pronostico e migliori quote Milan-Atalanta.

Al di là del differente posizionamento in classifica indi delle differenti ambizioni, i bookmakers vedono un equilibrio sostanziale, quasi perfetto, fra le due formazioni.

Snai da addirittura di poco favorita l’Atalanta, segno 2 a quota 2.50, segno 1 a quota 2.60.

I rossoneri recuperano Theo Hernandez indi la spinta sulla fascia, e Leao indi la lucidità sotto porta e l’impostazione di gioco.

Quello di Muriel che ha chiuso i conto a Udine è l’unico gol nelle ultime due partite da parte di una Dea che nelle prime 4 partite del 2021 aveva segnato la bellezza di 15 gol.

Il potenziale offensivo degli orobici è comunque eccellente, e potrebbe avere un punto di svolta in questa gara.

Il Milan ha dimostrato, finora, di soffrire contro squadre offensivamente intense e organizzate.

Vedasi i 3 gol incassati sia contro Roma che contro la Juventus.

Possiamo perciò presumere una partita combattuta, con spettacolo e anche buon numero di gol.

GG a 1.43, Ov2.5 a 1.50, la combo a 1.67

Precedenti e statistiche Milan-Atalanta.

Sono, ad oggi, 141 i precedenti ufficiali fra i due club, contando tutte le competizioni, e tutte le sfide, sia a Milano che a Bergamo.

Rossoneri, c’era da aspettarselo, in netto vantaggio, avendo vinto, sostanzialmente, il 50% delle sfide, ben 70, appunto praticamente la metà, contro le 26 vittorie rossonere e 45 pari.

70 è un numero cabalistico in questa sfida: è anche la differenza fra le reti segnate dalle due squadre nei precedenti in Serie A.

188 per i rossoneri, 118 per la Dea.

Praticamente un gol a partita in media aritmetica per i bergamaschi.

Giacché 118 sono anche i precedenti in Serie A, sempre contando sia le sfide milanesi che quelle bergamasche.

Con 52 vittorie rossonere, 24 vittorie atalantine, 42 pareggi.

Una statistica interessante dice che il Milan non batte l’Atalanta in casa in Serie A addirittura da ben 7 anni.

Era infatti l’Epifania 2014, prima partita dell’anno solare per entrambe.

I rossoneri allora ancora guidati da Max Allegri – letteralmente pochi giorni prima dell’esonero – sconfissero a San Siro l’Atalanta allora allenata da Stefano Colantuono con un netto 3-0.

Doppietta di Kakà, allora alla sua avventura bis in Italia nonché in rossonero, e definitivo tris di Bryan Cristante – proprio lui che 3 anni dopo sarebbe diventato un giocatore orobico.

Da allora 4 pareggi e 2 vittorie della Dea.

Ultimo successo bergamasco nella San Siro rossonera risalente al 23 Dicembre 2017, 0-2 della Dea di Gasperini sul Milan di Gattuso– all’epoca da poco subentrato all’esonerato Montella-un gol per tempo, prima proprio l’ex di turno Cristante, poi Josip Ilicic.

In parità entrambe le ultime due sfide al Meazza in Serie A.

Ultimo precedente lo scorso 24 Luglio 2020, pari 1-1, tutto deciso nei primi 34 minuti, con il vantaggio di Hakan Calhanoglu – assente per Covid in questa sfida in esame – e Duvan Zapata.

