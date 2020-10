Pronostico Midtjylland-Atalanta, 21-10-2020, 1^ giornata Champions League

L’Atalanta si rituffa nella Champions League.

Dopo il grande exploit della passata stagione, la banda di Gasperini ritrova la massima competizione europea, e lo fa contro una debuttante assoluta.

Gli orobici vanno a far visita ai danesi del Midtjylland di Brian Priske, per la 1^ giornata del gruppo D della fase a gironi.

Probabili formazioni Midtjylland-Atalanta.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.

Pronostico e migliori quote Midtjylland-Atalanta.

I danesi sono la classica cenerentola del calcio internazionale, un club giovanissimo, nato solo nel 1999, e partecipano per la prima volta nella loro storia alla fase a gironi della competizione.

Atalanta che ha solo un minimo di esperienza in più, essendo alla sua seconda partecipazione.

Ma conta anche la qualità.

Le due squadre sono simile in quanto a potenziale offensivo. Entrambe hanno una certa tendenza all’offensivismo e al gol.

Naturalmente però c’è molta più qualità nei nerazzurri, che peraltro avranno tanta voglia di rivalsa dopo la loro prima sconfitta stagionale, incredibile debacle 4-1 in casa del Napoli di Gattuso.

Il giovane nuovo arrivato Sam Lammers ha siglato il gol della bandiera orobica al San Paolo, dopo la doppietta di Hirving Lozano, il tris di Matteo Politano e il 1° gol in Italia per la grande rivelazione Victor Osimhen.

Bruciante, pesantissima sconfitta, che ha interrotto un filotto strepitoso di 3 vittorie nelle prime 3 giornate, con la bellezza di 13 gol fatti, 2-4 in casa del Torino, 1-4 all’Olimpico contro la Lazio, 5-2 casalingo al Cagliari, numeri da capogiro !

Midtjylland reduce da una bella vittoria casalinga nella Superligaen, nella sua “MCH Arena” sconfitto 3-1 in rimonta l’OB, passato in vantaggio al 26′ con Sabbi, prima della rimonta firmata Kaba, Dreyer e Sisto, tutti componenti della fase offensiva danese.

Atalantini che rimangono i favoriti, con l’1.62 come quota per il segno 2 da Betclic, a fronte di un 5.15 per il segno 1.

Possiamo aspettarci gol da ambo le parti, 1.52 il GG, mentre l’Ov2.5 a 1.44, la combo fra le due 1.76.

Precedenti e statistiche Midtjylland-Atalanta.

Ovviamente si tratta di una sfida inedita.

L’Atalanta ha affrontato una sola volta una sola formazione danese nella sua storia, e non è un bel ricordo: il Copenaghen eliminò gli orobici nei playoff di Europa League 2018/2019, solo ai rigori dopo due 0-0.

Midtjylland che dal canto suo ha affrontato a sua volta una sola formazione italiana, e a sua volta non ne ha un bel ricordo.

Un complessivo 9-1 contro il Napoli nella fase a gironi di Europa League 2015/2016, 1-4 l’andata in Danimarca e 5-0 il ritorno al San Paolo, due doppiette di Gabbiadini.

Orobici reduci da una meravigliosa stagione di Champions League l’anno scorso, iniziata malissimo, 4-0 subito in casa della Dinamo Zagabria al debutto nella coppa dalle grandi orecchie.

Poi l’1-2 casalingo contro lo Shakthar Donetsk alla seconda giornata a San Siro – dove gli orobici han disputato le gare casalinghe di Champions nella passata stagione, per non idoneità del loro impianto dell’ “Atleti Azzurri d’Italia”.

Poi netto 5-1 in casa del Manchester City, prima della risalita nelle gare di ritorno: 7 punti, con pari 1-1 contro il City al Meazza, 2-0 alla Dinamo Zagabria e addirittura 0-3 in casa dello Shakthar.

Poi agli ottavi grande protagonista Ilicic, in gol in entrambe le gare contro il Valencia al quale gli orobici rifilarono la bellezza di 8 gol equamente suddivisi nelle due gare, 4-1 l’andata a San Siro e 3-4 il ritorno al Mestalla, in questo ultimo caso poker dello sloveno !

Prima del quarto in gara secca contro il PSG, orobici in vantaggio con Pasalic, vantaggio gestito fino al crollo nei minuti finali, con rimonta parigina fino all’1-2 finale con Marquinhos e Chopo-Mouting, una beffa tremenda !

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS