Pronostico Manchester United-Roma, 29-04-2021, andata semifinali Europa League

La Roma prova a mantenere lo status di ultimo baluardo del calcio italiano nelle competizioni UEFA per questa stagione.

Giovedì 29-04-2021, ore 21, i giallorossi di Paulo Fonseca volano a far visita al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer per l’andata delle semifinali della UEFA Europa League.

Una sfida dal forte sapore di Champions League, e da ricordi, per i giallorossi, non proprio gradevoli.

Pronostico e migliori quote Manchester United-Roma.

Nonostante le difficoltà in campionato, nella rincorsa a una zona Champions, i giallorossi hanno dimostrato di avere il cinismo delle grandi in questa stagione europea.

In più sono a pieno regime, con in particolare due uomini di grande caratura internazionale, Mkhytarian che in quanto ex di turno che conosce bene i Red Devils e Dzeko che li ha affrontati tante volte e ne è stato bestia nera ai tempi in cui militava nel City.

I bookmakers non credono molto nella Roma, tanto che Snai quota il 2 addirittura a 6, 1.55 per il segno 1.

United che ha dalla sua un tasso tecnico superiore e una maggiore esperienza internazionale.

C’è da credere che i giallorossi riescano a esercitare lo stesso cinismo della doppia sfida dei quarti contro l’Ajax.

Aspettandoci una gara accorta, suggeriamo la combo GG+Un3.5, ottima quota, 3.55

Probabili formazioni Manchester United-Roma.

Manchester United 4-2-3-1: 26 Henderson; 29 Wan-Bissaka, 2 Lindelof, 5 Maguire, 26 Shaw; 39 McTominay, 17 Fred; 10 Rashford, 18 Bruno Fernandes, 6 Pogba; 7 Cavani



Roma 3-4-2-1: 13 Pau Lopez; 3 Ibanez, 4 Cristante, 6 Smalling; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko

Precedenti e statistiche Manchester United-Roma.

Ricordi non proprio gradevoli per i giallorossi.

La sfida a Old Trafford rievoca il tremendo 7-1 dei quarti di ritorno della Champions nel 2007, le doppiette di Carrick e dell’allora 22enne Cristiano Ronaldo, poi Smith, Rooney ed Evra, insufficiente il seppur strepitoso destro a giro vincente di De Rossi.

Non proprio un comitato di benvenuto per la Roma alla sua prima a Manchester, dove ha sempre perso, 3 su 3.

Come anticipato Dzeko potrebbe essere l’arma in più dei giallorossi: il bosniaco ha siglato proprio allo United il 1° gol in Champions della sua carriera, e ai tempi del City ha segnato ai Red Devils altre 6 volte.

