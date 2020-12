Pronostico Manchester United-Manchester City, 12-12-2020, 12^ giornata Premier League

Il Derby di Manchester infiamma il Sabato del calcio inglese.

Il 12-12-2020, ore 18:30, per la 12^ giornata della Premier League, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ospita all’ “Old Trafford” il Manchester City di Pep Guardiola.

Indubbiamente una grandissima classica del calcio d’Oltremanica.

Che arriva in un momento particolare, per entrambe non del tutto facile.

Le due squadre sono separate in classifica da una sola posizione e un solo punto.

7° posto a quota 19 per i Red Devils, 8° a quota 18 per i Citizens, entrambi con una partita da recuperare perciò a quota 10 gare disputate finora nel torneo.

Torneo in cui i Red Devils stanno riprendendo terreno, reduci ormai da 4 vittorie di fila.

Ultima di campionato, lo scorso 5 Dicembre, 1-3 in rimonta in casa del West Ham, dopo il vantaggio dei londinesi con Soucek ci han pensato Paul Pogba, Mason Greenwood e Marcus Rashford a blindare il risultato.

City reduce invece da 2 successi consecutivi dopo il KO col Tottenham di Mourinho, entrambe vittorie casalinghe.

Prima il netto 5-0 al Burnley, poi il 2-0 al Fulham, nell’ultimo turno, deciso da Raheem Sterling – 26 anni compiuti da poco, l’8 Dicembre – e dal calcio di rigore di Kevin De Bruyne.

La situazione è stata molto diversa in UEFA Champions League, Red Devils retrocessi in Europa League e City che invece ha vinto il suo girone.

Fatali alla banda di Solskjaer le ultime due sconfitte consecutive negli ultimi due turni, in entrambi i casi subendo 3 gol.

Dopo l’1-3 subito in casa contro il PSG, poi un altro tris, in casa del Lipsia, che si conferma grande rivelazione strappando il pass per gli ottavi proprio ai danni dello United.

Tasende, Haidara e il figlio d’arte ex romanista Justin Kluivert per il tris tedesco, nel finale Bruno Fernandes e l’autorete di Ibrahima Konaté resero meno pesante il passivo per la banda di Solskjaer.

City che, come detto, ha perso un pò di terreno in campionato ma che è invece arrivato primo nel suo raggruppamento in Champions.

Decisivo il 3-0 casalingo all’Olympique Marsiglia guidato da una vecchia conoscenza della Premier, l’ex Tottenham André Vilas Boas, deciso tutto nella ripresa da Ferran Torres, Aguero e autorete di Soberon.

E’ weekend di grandi Derby cittadini nei top 5 campionati europei: per la 13esima di Liga sempre Sabato 12 Dicembre c’è il derby di Madrid fra Real e Atletico

Probabili formazioni United-City.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Van de Beek, Martial; Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias, B. Mendy; Gündogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.

Pronostico e migliori quote United-City.

Come potenziale e dato l’attuale stato di forma, innegabile pensare che i Citizens siano favoriti: Betclic quota 4.68 il segno 1 contro 1.70 il segno 2.

Tuttavia questo ha tutta l’aria di essere un caso di quelli in cui una squadra ritrova se stessa proprio in un momento di difficoltà e di crisi.

Crisi acuita anche dalla tediosa questione interna, con Mino Raiola che avrebbe annunziato la definitiva rottura di Pogba con la società.

Sarà una gara combattuta, il GG a 1.64, il pari con gol a 4.60, sempre Betclic.

Precedenti e statistiche United-City.

I precedenti ufficiali in assoluto sono 182, 76 vittorie United, 54 City, 52 pareggi.

81 i precedenti ufficiali in casa dello United, vincente 34 volte contro le 21 del City, 26 pari.

Le rispettive ultime vittorie entrambe per 2-0.

8 Marzo, ultimo precedente, in Premier, United vincente con reti di Martial alla mezz’ora e McTominay in pieno recupero;

24 Aprile 2019 sempre in Premier City vincente con Bernardo Silva e Sané entrambi nella ripresa.

