Pronostico Manchester United-Manchester City, 08/03/2020, 29^ giornata Premier League

Il Derby di Manchester infiamma La Festa della Donna: ad Old Trafford lo United ospita il City per la 29^ giornata di Premier League, fischio d’inizio ore 17:30.

Citizens reduci dalla vittoria della terza Coppa di Lega inglese consecutiva, ottenuta con più fatica del previsto nella finale contro l’Aston Villa.

Un trofeo, l’ennesimo dell’era Guardiola, che ha ridato un pò di serenità all’ambiente dopo la stangata dell’esclusione dalle competizioni UEFA per 2 anni per violazione del Fair Play Finanziario.

Red Devils che invece son reduci da ben 9 gare utili di fila fra tutte le competizioni, ossia ben 4, campionato, FA Cup, Coppa di Lega inglese ed Europa League.

Striscia positiva che, fra le altre cose, ha visto la banda di Solskjaer battere proprio i cugini nella semifinale di ritorno di Coppa di Lega, vittoria utile solo per le statistiche.

In seguito arrivati anche successi prestigiosi e importanti per i Red Devils, lo 0-2 in casa del grande rivale Chelsea in Premier e altre vittorie fondamentali per il proseguio della stagione.

In FA Cup eliminati Tranmere Rovers e il Derby County del grande ex Wayne Rooney, e il 5-0 casalingo al Brugge nel return match dei sedicesimi di Europa League e conseguente qualificazione agli ottavi.

Probabili formazioni United-City.

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Greenwood, Martial.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo.

Pronostico e migliori quote United-City.

Citizens che, nonostante la leadership del calcio inglese ormai persa e decisamente indirizzata verso il Liverpool, rimane comunque una squadra di tutto valore e rispetto.

Ed è naturale che sia favorito anche in questo 4° e ultimo derby stagionale.

Finora sono i Red Devils ad avere il vantaggio con 2 vittorie – all’andata sorprendente vittoria all’Etihad e il return match della semifinale di Coppa di lega – contro l’unica del City.

La differenza di quote è decisamente notevole, il segno 1 ha come quotazione massima il 5.4 di Merkurwin, mentre diverse agenzie quotano il segno 2 a 1.7.

A questo si unisca il fatto che il City ha tante soluzioni specie in fase offensiva, anche se dal canto suo lo United ritrova Martial.

Una delle tante gare difficili da pronosticare, in cui se da un lato i Citizens son favoriti, dall’altro la sorpresa può essere dietro l’angolo, d’altronde lo United ha già sorpreso 2 volte finora.

Uno dei fattori che potrebbero favorire il City è quello di voler chiudere la stagione alla grande per riscattarsi dalla stangata UEFA

Il Gol a 1.68, l’Ov2.5 a 1.64, la combo dei due esiti a 1.86, la vittoria con un gol di scarto del City data a 3.93, stesso scarto per lo United, in caso di sorpresa, a 6.50, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche United-City.

E’ il Derby di Manchester numero 180 in assoluto nella storia contando tutte le competizioni.

La prima volta il 3 Novembre 1894, nella Second Division- la vecchia Serie B inglese- in casa City fu trionfo United con un netto 5-2.

Prima vittoria City il 7 Dicembre 1895, sempre in Second Division, 2-1 Citizens in casa

Come anticipato, nelle 3 sfide stagionali finora fra Premier e Coppa di Lega United in vantaggio con 2 vittorie ad una.

Red Devils vincenti in entrambe le sfide all’Etihad, prima in campionato, sorprendente 1-2 il 7 Dicembre 2019, Rashford su rigore e Martial archiviarono la pratica in 6 minuti.

Otamendi chiuse le marcature con il gol della bandiera Citizens.

Il 29 Gennaio il return match delle semifinali della Coppa di Lega, vittoria 0-1 sancita da Matic che poi si fece espellere, successo insufficiente a ribaltare l’1-3 dei Citizens all’andata.

Il 7 Gennaio a Old Trafford fu dominio della banda di Guardiola che chiuse i conti già nel primo tempo con Bernardo Silva, Mahrez e autorete di Pereira, prima del gol della bandiera United con Rashford.

©RIPRODUZIONE RISERVATA