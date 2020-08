Pronostico Manchester City-Real Madrid, 07-08-2020, ritorno ottavi Champions League

All’ “Etihad” è big match fra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Super sfida fra grandissime squadre e grandissimi allenatori.

Entrambe le squadre hanno forti motivazioni: da una parte la voglia matta di affermarsi a livello internazionale, dopo aver visto sfumare la leadership del calcio nazionale ma anche dopo il sollievo della sentenza del Tas di Losanna che ha assolto il club, che potrà così tornare a disputare la Champions League anche nella prossima stagione;

dall’altra il Real che, reduce dalla conquista del 34° scudetto, può puntare al ritorno al trionfo europeo.

Fermo restando che c’è uno svantaggio da ribaltare.

Probabili formazioni City-Real

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard

Pronostico e migliori quote City-Real

Citizens dati nettamente per favoriti,1.77 per il segno 1, 4.27 per il 2, quote Betclic.

Un certo gap tecnico è esistente fra le due formazioni, e lo si è visto anche all’andata quando gli inglesi hanno espugnato il Bernabeu con un risultato, 1-2, anche inferiore rispetto alla ‘distanza’ percepita sul campo.

Di certo sarà battaglia e nessuna delle due si tirerà indietro, e ancora può realmente accadere di tutto.

GG a 1.53, Un2.5 a 2.60 volendo supporre una gara non molto aperta. Quote Betclic.

Precedenti e statistiche City-Real.

Precedenti recenti in Champions: il 21 Novembre 2012, quinta e penultima giornata della fase a gironi, a Manchester 1-1, Benzema e rigore di Aguero; 26 Aprile 2016, andata delle semifinali, sfida storica per il City, alla prima semifinale Champions della loro storia, pari senza gol, poi nel return match del Bernabeu il tiro di Bale deviato da Fernando regalò la Finale ai Blancos.

