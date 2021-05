Pronostico Manchester City-PSG, 04-05-2021, ritorno semifinale UEFA Champions League

Un appuntamento con la storia all’ “Etihad stadium” di Manchester.

Per il ritorno delle semifinali della UEFA Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola e il PSG di Mauricio Pochettino.

Una sfida stellare a suon di petroldollari, fra due fra i club calcistici più ricchi del Mondo.

Duello ovviamente ad elevato tasso tecnico oltre che, ovviamente per quanto detto, di alto valore economico.

Valore che entrambe le società hanno una gran voglia di tradurre nel tanto agognato successo internazionale, che sarebbe il giusto traguardo per veder realizzati i mostruosi investimenti fatti negli ultimi anni.

City che parte da un vantaggio di un gol all’andata a Parigi che, seppur irrisorio, ha il suo peso.

Pronostico e migliori quote City-PSG.

All’andata fu una gara accorta da ambo le parti.

Dopo il vantaggio di capitan Marquinhos i parigini si chiusero giocando di attesa e contropiede.

Metodo che sembrava efficace per non esporsi e non lasciare ampi spazi ai contropiedi potenzialmente fulminanti in pieno stile guardiolista del City.

Citizens che tuttavia sono riusciti a non demordere, a non arrendersi al gioco/non gioco anestetizzante dei parigini e, grazie anche all’incertezza di Keylor Navas sul cross velenoso di De Bruyne, e alla leggerezza della barriera sul calcio piazzato di Mahrez, son riusciti con tenacia a ottenere un successo importantissimo.

Questo return match potrebbe vedere un PSG più disinibito, pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo, essendo ormai un match da dentro fuori, o la va o la spacca.

City che potrebbe quindi avere occasione di esercitare lo strapotere tattico del suo coast to coast tipico all’inglese con contaminazioni di tiki taka.

Insomma, potremmo assistere ad una gara ricca di gol.

City dato per favorito, dati fattori quali il vantaggio, la voglia matta della prima finale di Champions della sua storia, l’appeal di casa sua anche se a porte ancora mestamente chiuse.

Segno 1 a 1.65 e 2 a 4.75, quote Snai.

Per quanto sopra espresso, proponiamo una combo GG + Ov3.5, quota 2.45, sempre con Snai.

Per chi vuole rischiare ulteriormente, il pari 2-2 paga 14 volte la posta.

Probabili formazioni City-PSG

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Dagba; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

Precedenti e statistiche City-PSG.

La statistica va a favore dei Citizens, con il PSG mai vincente contro di loro.

Nei due precedenti a Manchester un solo gol in tutto.

Dopo lo 0-0 del 2008 in Coppa UEFA, vittoria 1-0 degli inglesi in un altro return match di una eliminazione diretta in Champions, ritorno dei quarti edizione 15/16, decise sempre De Bruyne, bestia nera dei parigini – ai quali ha segnato 3 gol compreso quello all’andata.

