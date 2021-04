Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund, 06-04-2021, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League

Martedì 06-04-2021, ore 20:45, all’ “Etihad Stadium”, il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Borussia Dortmund del traghettatore Edin Terzic, per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League.

Una sfida molto interessante, fra filosofia calcistiche diverse ma non troppo.

Il tiki-taka di Guardiola contro il gioco attendi e riparti dei gialloneri, con in comune il dinamismo della manovra.

I Citizens per cercare la tanto agognata consacrazione internazionale, oltre ad un en-plein che avrebbe del clamoroso – lo scudetto ormai sembra cosa fatta, c’è la Finale di Coppa di Lega contro il Tottenham il 25 Aprile e la semifinale di FA Cup contro il Chelsea circa una settimana prima.

I tedeschi per chiudere il mini-ciclo del tecnico traghettatore tentando un colpaccio Champions – con la Coppa di Germania ancora in corsa, il 1° Maggio la semifinale contro l’Holstein Kiel, club di seconda divisione che ha addirittura eliminato il Bayern Monaco, seppur ai calci di rigore.

Con un Haaland in più, che ha un legame con il Manchester City – sui social gira una sua foto con la casacca dei Citizens, di quando era ancora un ragazzino.

Pronostico e migliori quote Manchester City – Borussia Dortmund.

E’ un pronostico forse meno immediato di quel che sembra.

Non c’è dubbio che il potenziale tecnico del City è almeno un gradino sopra quello del Borussia.

Che però può contare sulla stratosferica vena realizzativa del già sopra citato Haaland.

City sulle ali dell’entusiasmo, come anticipato lanciatissimo su tutti i fronti.

Sta dominando il campionato, è in corsa per entrambe le coppe inglesi, come detto è già in finale di quella di Lega.

E, appunto, coltiva un sogno Champions che quest’anno sembra più concreto.

Anche se la sorpresa è sempre potenzialmente dietro l’angolo.

Si ricordi come anche lo scorso anno i Citizens furono eliminati proprio ai quarti della massima competizione europea e sempre contro un’avversaria inferiore almeno sulla carta, il tenace Lione – che aveva eliminato agli ottavi la Juventus di Maurizio Sarri.

Tuttavia la superiorità degli inglesi sembra abbastanza netta.

Possiamo però aspettarci una partita tosta, nella quale i gialloneri proveranno a sopperire al gap tecnico con una prestazione di spinta e pressing e con un certo ordine tattico.

Una certa differenza fra le quote, 1.35 il segno 1 e 8.25 il 2, quote Snai.

Suggeriamo la combo 1+GG, quota 2.70 sempre con Snai.

Probabili formazioni Manchester City-Borussia Dortmund.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho.

Precedenti e statistiche Manchester City-Borussia Dortmund.

Esiste un solo precedente fra le due formazioni.

Risale sempre alla Champions, fase a gruppi dell’edizione 2012/2013.

Il 3 Ottobre 2012 all’ “Etihad” fu 1-1 fra il City di Roberto Mancini e il Borussia di Jurgen Klopp in quello che rimane, ad oggi, l’unico precedente in Inghilterra fra le due formazioni.

Accadde tutto nella ripresa, con il vantaggio tedesco poco dopo l’ora di gioco di Marco Reus prima del definitivo pari inglese su calcio di rigore al 90′ di Mario Balotelli.

Al ritorno in patria tedeschi vincenti 1-0 con gol di Schieber al 57′.

Borussia che concluderà l’annata arrivando addirittura all’atto finale, poi perso contro il Bayern Monaco nella prima finale tutta tedesca della storia della massima competizione europea.

City che ha eliminato agli ottavi proprio una tedesca e proprio un altro Borussia, quello di Monchengladbach, allenato proprio dal tecnico già promesso sposo al Dortmund, Marco Rose.

Citizens vincenti con un doppio 2-0, all’andata reti di Bernardo Silva e Gabriel Jesus, al ritorno pratica archiviata in meno di 20 minuti con Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan – questo ultimo proprio grande ex Borussia Dortmund.

Borussia che dal canto suo ha eliminato agli ottavi il Siviglia nel segno di un super Haaland, autore di una doppietta in ognuna delle due gare.

Per il City la seppur clamorosa sconfitta nel Derby di un mese fa è stata un banale incidente di percorso.

Dopo il quale sono arrivate altre 5 vittorie di fila fra campionato, FA Cup e la stessa Champions.

Curiosamente le prime due con 3 gol di scarto, 5-2 casalingo al Southampton e 0-3 in casa del Fulham entrambe in Premier, poi 3 vittorie tutte per 2-0, l’ultima in casa del Leicester, con Benjamin Mendy e Gabriel Jesus entrambi in gol nella ripresa.

Gialloneri che dal canto loro son reduci dalla sconfitta interna per 1-2 in Bundesliga contro una formazione rivelazione, l’Eintracht Francoforte di Adolf Hutter, che sta scippando l’ultimo posto per la zona Champions proprio al Borussia.

Autorete di Nico Schulz e gol dell’ex milanista André Silva ad aprire e chiudere i conti del match, Mats Hummels a fine primo tempo aveva momentaneamente pareggiato i conti.

Migliori Bookmakers AAMS