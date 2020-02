Pronostico Ludogorets-Inter, 20-02-2020, andata sedicesimi Europa League

Riparte l’Europa League e l’Inter di Antonio Conte vola a Razgrad a far visita ai bulgari del Ludogorets di Pavel Vrba, tecnico ceco. Ore 18:55 del 20 Febbraio alla Ludogorec Arena.

Riparte quindi la stagione internazionale per i nerazzurri, che devono risollevare le sorti di una stagione che rischia di prendere una brutta piega.

Inter reduce infatti da 2 stop stagionali consecutivi – prima volta nell’Era Conte – contro il Napoli in Coppa Italia e nello scontro al vertice contro la Lazio in campionato.

Due sconfitte con le quali i nerazzurri hanno, probabilmente, pagato il surplus di energie bruciate nella straordinaria rimonta Derby – da 0-2 a 4-2 nella stracittadina ‘casalinga’ contro il Milan.

Ludogorets Campione di Bulgaria ormai da 8 anni e fortemente candidato alla riconferma – primo in campionato senza sconfitte, 15 vittorie e 6 pareggi e 7 punti di vantaggio sul Levski Sofia secondo.

Anche il cammino europeo è stato accettabile finora per la banda di Vrba, fra alti e bassi, un girone di Europa League equilibrato con 6 gare equamente suddivise fra vittorie, pareggi e sconfitte.

Probabili formazioni Ludogorets-Inter

LUDOGORETS: (4-2-3-1) 23 Iliev; 3 Nedyalkov, 5 Terziev, 30 Moti, 22 Ikoko; 18 Dyalkov, 12 Anicet; 17 Jorginho, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru All. Vrba

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skirniar, 6 De Vrij, 33 D’Ambrosio; 34 Biraghi, 77 Brozovic, 23 Barella, 24 Eriksen, 11 Moses; 10 L Martinez, 7 A Sanchez All. Conte

Pronostico e migliori quote Ludogorets-Inter

Non occorre essere bookmaker per capire che i nerazzurri son favoriti. E anche di parecchio: la quota più elevata per il segno 2 è l’1.7 di Eurobet.

A fronte della quota massima per il segno 1 che è più del quadruplo, il 5.6 di 888.it e Unibet.

Nerazzurri imbattuti nelle 5 sfide contro formazioni bulgare, 3 vittorie e 2 pari, questi ultimi nelle ultime 2 sfide.

Bilancio buono a metà per i bulgari contro formazioni italiane – affrontate Lazio e Milan entrambe in Europa League, eliminati i laziali ma non i rossoneri, e finora nessuna vittoria in casa contro italiane.

Per come stanno le cose, improbabile un ulteriore colpaccio dei bulgari e una ulteriore debacle per i nerazzurri – sarebbe la terza di fila e sembra troppo.

Le est-europee sono formazioni tenaci da affrontare, molto dure soprattutto sul piano fisico, caratteristica con la quale i nerazzurri ci van spesso a nozze.

Da aspettarsi quindi una gara molto dura sul piano fisico-muscolare, nella quale quindi l’ultimo passaggio non sarà facile, ergo potrebbero non vedersi molti gol.

Il No Gol a 1.81, sale di pochissimo, ad 1.82, per l’Un2.5, le due cose abbinate fan lievitare la quota a 3.45, la vittoria interista con 2 gol di scarto a 4.90, lo 0-2 esatto a 6.80, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Ludogorets-Inter.

Come anticipato per i bulgari l’Inter è la terza avversaria italiana della loro storia, le prime 2 entrambe uscite imbattute dalla Ludogorec Arena in Europa League.

Prima la Lazio di Vladimir Petkovic, il 27 Febbraio 2014, anche allora sedicesimi, ma gara di ritorno, 3-3, reti di Keita, e Perea per il doppio vantaggio ospite.

Prima della momentanea rimonta di Bezjak e Zlatinski, seguita dal nuovo illusorio vantaggio laziale con Klose cui fece seguito il gol definitivo a 2′ dal novantesimo di Juninho Quixadà.

Pareggio che, in virtù della vittoria bulgara all’andata – per 0-1 sancito allo scadere del primo tempo dallo stesso Bezjak – sancì il passaggio del turno per i bulgari.

L’ultima italiana ad affrontare in casa il Ludogorec è stata proprio l’altra milanese, il Milan appunto, il 15 Febbraio 2018, sempre sedicesimi e sempre gara di andata.

0-3 per i rossoneri di Gattuso, Cutrone, Ricardo Rodriguez e Borini a sancire il risultato. Al ritorno a San Siro ancora vittoria rossonera – per 1-0 – e qualificazione strappata.

Come anticipato invece per l’Inter tradizione decisamente favorevole contro le bulgare, mai sconfitta in 5 precedenti, ma pareggi nelle ultime 2 trasferte.

L’ultima contro l’Etar nel primo turno di Coppa UEFA nel 1973, pari senza gol.

L’Inter di Conte ha finora un brutto rapporto con le trasferte ufficiali internazionali, perse 2 su 3, nel girone di Champions League dal quale è retrocessa, contro Barcelona e Borussia Dortmund.

In compenso ha vinto l’ultima, lo scorso 27 Novembre 2019, 1-3 in casa dello Slavia Praga, doppietta di Lautaro Martinez e Lukaku, sempre i soliti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA