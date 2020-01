Pronostico Liverpool-Manchester United, 19-01-2020, 23^ giornata Premier League

Una grande classica del calcio inglese: ad Anfield il Liverpool di Jurgen Klopp ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

La capolista ormai sempre più lanciata verso uno scudetto che manca da 30 anni contro lo United che vuole provare a rimanere ancorato alla zona Europa.

I Reds stanno dominando questa Premier League.

E hanno occasione dell’allungo ulteriore sull’altra squadra di Manchester, il City secondo, ormai a -13 dopo l’ennesimo passo falso, 2-2 casalingo contro il Crystal Palace.

Il tutto contando anche che hanno un match da recuperare, quello in casa del West Ham, rimandato per l’impegno nel Mondiale per club, posticipato al 29 Gennaio.

Probabili formazioni Liverpool-United.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Fred; Mata, Rashford, James; Martial.

Pronostico e migliori quote Liverpool-United.

Reds come detto ormai padroni incontrastati del campionato d’Oltremanica. Ma non solo, stagione magica a 360 gradi per la banda di Klopp.

Con la conquista del Mondiale per club, il 1° della storia del club, contro il Flamengo – rivincita dell’Intercontinentale del 1981.

Se non si conta l’inedito esperimento della squadra B schierata in Coppa di Lega il giorno prima della Finale del Mondiale per club, la prima squadra dei Reds è reduce da una serie monstre di 12 vittorie consecutive.

Vittoria in casa del Tottenham di Mourinho nell’ultima di campionato, 0-1 con gol partita di Firmino – il man of the match del Mondiale per club conquistato ai supplementari.

United che dopo un pessimo inizio d’anno – a Capodanno 2-0 in casa dell’Arsenal – ha poi sconfitto il Norwich in casa con un netto 4-0, sempre in campionato, doppietta di Rashford.

In mezzo l’eliminazione dalla Coppa di Lega nel Derby contro il City e lo stentato passaggio del 3° turno di FA Cup contro il Wolverhampton.

Allo stato attuale dei fatti è plausibile che i Reds possano superare anche questo scoglio e avere così il decisivo allungo scudetto.

Netto il divario fra le due squadre anche secondo i bookmaker, che quotano il segno 1 a 1.45 con Betflag, contro il mostruoso 8.5 di 888.it per il segno 2.

Possibile un massimo risultato con sforzi contenuti. La combo 1+No Gol è a 2.24, 1+Un2.5 a 3.53, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Liverpool-United.

202 i precedenti fra le due formazioni, Red Devils in vantaggio ad un passo dalla vittoria numero 80, per il resto 56 pari e 67 vittorie Reds.

Tante sono anche le vittorie dello United nelle 172 sfide di campionato, 48 pareggi e 57 vittorie Liverpool.

