Pronostico Liverpool-Manchester United, 17-01-2021, 19^ giornata Premier League

L’ultima giornata del girone di andata del campionato inglese viene infiammata dallo scontro al vertice.

Il Liverpool Campione d’Inghilterra in carica ospita il Manchester United che gli ha da poco scippato la vetta della classifica.

La banda di Jurgen Klopp vuole ritrovare la leadership della Premier League, persa con una scialba chiusura di 2020, i due pari consecutivi con West Bromwich e Newcastle.

Ma anche con un’apertura di 2021 ancora peggio, sconfitta 1-0 a Southampton con gol partita del grande ex di turno Danny Ings.

Ultima vittoria in campionato per i Reds datata ormai un mese fà, il 19 Dicembre 2020, lo 0-7 in casa del Crystal Palace con doppiette di Firmino e Salah, per questo ultimo raggiunta quota 110 gol con la maglia del Liverpool.

L’egiziano decise anche quella che rimane finora l’unica vittoria nell’anno nuovo per i Reds, in FA Cup, 1-4 in casa dell’Aston Villa, a segno anche Mané – doppietta – e Wijnaldum.

Red devils che hanno risalito la china dopo un inizio anno condizionato dalla sconfitta nel derby contro il Manchester City di Pep Guardiola nella semifinale di Coppa di Lega.

Ma che è stato anche caratterizzato da 3 vittorie su 4, due in campionato e una in FA Cup.

La banda di Solskjaer viene, di contro, da 3 vittorie consecutive in Premier, pur ottenute di misura e contro avversarie non di prim’ordine, come Wolverhampton, Aston Villa e Burnley.

Probabili formazioni Liverpool-United.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial.

Pronostico e migliori quote Liverpool-United.

Obiettivamente sembra il momento giusto per la risalita dei Reds.

La banda di Klopp sarà sicuramente vogliosa di rivalsa per una fase che l’ha vista smarrire la bussola.

Ma si stia attenti alla tenacia dello United, tornato sulla breccia dopo tanto tempo.

1.92 il segno 1. 3.70 il segno 2, quote Snai, che dimostrano come i Reds siano comunque dati per favoriti.

Ci può stare la combo GG+Ov2.5, 1.70 la quota.

Precedenti e statistiche Liverpool-United.

Sono 204 le sfide in assoluto fra i due club.

Confronto che torna a disputarsi dopo un anno quasi esatto.

L’ultima volta, lo scorso 19 Gennaio 2020, ad Anfield, Reds vincenti 2-0, Van Dijk prima del quarto d’ora e Salah su rigore in pieno recupero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS