Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund, 20-06-2020, 33^ cioè penultima giornata di Bundesliga

Alla RedBull Arena è di scena il big match della 33^ indi penultima giornata della Bundesliga.

Lipsia-Borussia Dortmund è la grande sfida per la corsa al 2° posto di un campionato ormai già vinto dal Bayern Monaco.

Probabili formazioni Lipsia-Borussia Dortmund

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Olmo, Werner; Schick.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Can; Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard.

Pronostico e migliori quote Lipsia-Borussia Dortmund

Sulla carta sembra una sfida sufficientemente equilibrata fra due formazioni che tutto sommato si equivalgono.

I gialloneri di Lucien Favre sono secondi a quota 63, una posizione e 3 punti sopra gli avversari allenati dal giovanissimo tecnico Julian Nagelsmann.

Un allenatore già nella storia di questo a sua volta giovanissimo club, nato appena nel 2009 e che già conta esperienze internazionali, in Europa League ma, soprattutto, anche in Champions.

Dove fra l’altro è ancora in corsa, avendo brillantemente superato gli ottavi di finale, eliminando sonoramente il Tottenham di Mourinho.

I quarti di finale son già traguardo record nella storia del club, e record anche per l’appunto per il sopra citato Nagelsmann, divenuto il più giovane allenatore a raggiungere tale fase della competizione.

Champions dalla quale invece il Borussia è stato eliminato, dal Paris Saint-Germain.

Gialloneri che hanno rallentato ultimamente, perdendo con un netto 0-2 in casa contro il Mainz che lotta per non retrocedere.

Di contro invece il Lipsia viene da una lunga serie di imbattibilità, ben 14 gare fra campionato e Champions.

Ma anche la banda di Nagelsmann ha leggermente rallentato nell’ultimo turno, bloccata in casa dal pari dal Fortuna Dusseldorf terzultimo in classifica.

Certo, la debacle del Borussia potrebbe essere stato solo un incidente di percorso e potrebbero affrontare questo match con la giusta verve per la lotta al 2° posto indi all’accesso diretto alla prossima Champions.

Con in più due differenti situazioni interne: il Borussia ha appena visto il suo portiere, Burki, rinnovare fino al 2023, mentre il Lipsia ha ufficialmente perso la sua stella Timo Werner, passato al Chelsea.

Anche all’andata le due squadre si equivalsero, con uno spettacolare 3-3.

Anche i bookmakers vedono una situazione di incertezza: la quota massima per il segno 1 è il 2.27 di Planetwin, quella per il segno 2 è il 3 fornito da varie agenzie, differenza minima.

ll campionato volge ormai al termine e perciò non ha senso risparmiare energie, bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Plausibile che vadano a segno entrambe, Gol dato 1.50, previsto anche un discreto numero di gol, Ov2.5 a 1.56, volendo alzare il tiro l’Ov3.5 a 2.36.

Precedenti e statistiche Lipsia-Borussia Dortmund

Come anticipato il Lipsia non perde da ben 14 gare, dal 3-1 subito in casa dell’Eintracht Francoforte nell’ottavo di finale in gara secca di Coppa di Germania dello scorso 4 Febbraio.

Nell’ultimo impegno, lo scorso turno di campionato, son stati stoppati da un volenteroso Fortuna Dusseldorf.

Un match incredibile, deciso tutto nell’ultima mezz’ora, prima il tremendo uno-due del Lipsia con Kampl e il solito Werner, poi la clamorosa rimonta del Fortuna al fotofinish con Skrzybski e Hoffmann in pieno recupero.

Come anticipato invece Borussia perdente nettamente e sorprendentemente, 0-2 in casa contro il Mainz quartultimo, Burkardt e Mateta su rigore.

Insomma entrambe le formazioni, nell’ultimo match, stoppate da due squadre che lottano per non retrocedere.

Come anticipato, all’andata, il 17 Dicembre 2019, spettacolare 3-3 al “Signal Iduna Park”, Weigl, Brandt e Sancho da una parte, doppietta del solito Werner e gol dell’ex Samp e Roma Schick dall’altra.

L’ultimo precedente in casa Lipsia risale al 19 Gennaio 2019, prima di ritorno dello scorso campionato, il Borussia di Favre espugnò il campo del Lipsia allora guidato da Rangnick per 0-1, gol partita di Witsel.

