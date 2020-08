Pronostico Lione-Manchester City, 15-08-2020, quarti di finale UEFA Champions League

Un ferragosto 2020 di fuoco, e non solo per le insostenibili temperature estive: si chiudono le final eight di Champions League.

A concludere i quarti di finale in gara secca della massima competizione europea la sfida del “José Alvalade” di Lisbona, fra il Lione di Rudy Garcià e il Manchester City di Pep Guardiola.

Sfida dalla quale verrà fuori l’avversaria in semifinale del Bayern Monaco, autore della fantascientifica impresa di aver rifilato 8 gol al Barcelona ai quarti di finale.

Probabili formazioni Lione-City.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, D. Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling

Pronostico e migliori quote Lione-City.

E’ uno di quei casi in cui l’esito pare scontato ma nel quale l’insidia è sempre dietro l’angolo.

Non v’è dubbio che i Citizens abbiano un potenziale nettamente superiore, con la propensione offensiva dei vari Sterling, Gabriel Jesus, la fantasia di un seppur in partenza David Silva, la tecnica e gli inserimenti di De Bruyne.

Dal canto loro i francesi possono contare su una certa impostazione tattica datagli dall’ex tecnico della Roma-determinante, assieme a un pizzico di fortuna, nell’eliminazione della Juventus agli ottavi- negli inserimenti sulla fascia di Cornet, nella leadeship di Depay, nell’estro di un seppur non in forma smagliante Moussa Dembelé.

Francesi favoriti anche dalla statistica che non li ha mai visti perdenti contro il City, anche se i precedenti sono solo due, una vittoria francese e un pari.

Tuttavia i bookmakers sono quantomeno impietosi.

La vittoria citizen è data solo a 1.23, quella dei francesi addirittura a 13.50.

Al di là della prudenza delle premesse, allo stato attuale dei fatti, l’ipotesi più plausibile è quella di una prestazione onorevole da parte dei francesi ma comunque di una vittoria inglese.

Il GG raddoppia addirittura la posta, abbinato a un Ov2.5 siamo sempre lì, 2.09 la quota, una vittoria del City con un solo gol di scarto a 4.45, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Lione-City.

Come anticipato esistono 2 precedenti fra le due formazioni, entrambe nella fase a gironi della scorsa edizione della Champions, 2 grandi prove dei francesi allora allenati da Bruno Genesio, addirittura vincenti all’andata all’Etihad per 1-2, Cornet e Fekir per il colpaccio, Bernardo Silva autore del gol della bandiera inglese, e al ritorno in casa francese grande protagonista ancora Cornet autore di una doppietta, Laporte e Aguero a siglare il 2-2 finale.

In caso di passaggio del turno per il tecnico dei Citizens Pep Guardiola sarebbe gara amarcord contro il Bayern suo grande ex.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS