Pronostico Lione-Juventus, 26/02/2020, andata ottavi Champions League

Anche per la Juventus ricomincia la UEFA Champions League: la banda di Maurizio Sarri va a far visita al Lione nell’andata degli ottavi di finale, Mercoledì 26 Febbraio ore 21.

Bianconeri che si rituffano nella massima competizione europea dopo aver ripreso a battere la strada in campionato, con la vetta ancora mantenuta anche se a fatica con l’avanzata della Lazio.

Il Lione invece non viaggia certo a vele spiegate in patria, con il misero 7° posto in Ligue 1 e 6 lunghezze dal 4° posto termine ultimo per l’Europa League.

La banda di Rudy Garcià-avversario della Juve ai tempi della Roma- può ancora contare sulla Coupe de France, dove affronterà nelle semifinali il PSG.

Probabili formazioni Lione-Juve.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé. All. Garcia.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Pronostico e migliori quote Lione-Juve.

Come detto bianconeri che stan provando a risalire la china dopo una mini-crisi di gioco e risultati.

2 sconfitte consecutive in trasferta a Napoli e Verona e lo stentato quanto immeritato pari di San Siro contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Cui han fatto seguito le 2 vittorie consecutive contro Brescia e Spal.

In particolare questa ultima, nell’ultimo turno, con Cristiano Ronaldo che ha fatto 1000 – presenze da professionista – e 11 – gare di fila con gol in Serie A, appaiati record Batistuta e Quagliarella.

Anche per il Lione bella vittoria esterna nell’ultima di campionato, 0-2 in casa del Metz soffrendo molto con 2 reti nei finali di entrambi i tempi.

Prima Moussa Dembelé addirittura all’8′ di recupero del primo tempo, poi Aouar al 4′ di recupero del match.

Sempre il franco-algerino fautore dell’ultima vittoria casalinga del Lione, il 12 Febbraio al Parc OL sconfitto 1-0 l’Olympique Marsiglia nel quarto di finale in gara secca di Coppa di Francia.

Nei 4 precedenti fra le due formazioni mai una vittoria francese. Inoltre la Juve non perde una trasferta internazionale da poco più di un anno.

Era il 20 Febbraio 2019, curiosamente era anche allora andata degli ottavi di Champions, 2-0 in casa dell’Atletico Madrid, Gimenez e Godin. Poi ribaltato dal 3-0 al ritorno con tripletta di Ronaldo.

Ultime 4 gare esterne in Champions League equamente suddivise fra pareggi e vittorie per i bianconeri, le ultime 2 vinte contro Lokomotiv e Leverkusen, sempre segnando 2 reti.

Lione che dal canto suo ha superato il gruppo G con 6 gare equamente suddivise fra vittorie, pari e sconfitte.

Non vince da 2 gare, ultima volta il 5 Novembre 2019, 3-1 casalingo al Benfica, Andersen, Depay e Traoré.

Sconfitte nelle ultime 2 trasferte per il Lione, 2-1 in casa del Benfica – non bastò Depay – e 2-0 in casa dello Zenit.

Depay non dovrebbe essere presente per questo match, mentre dall’altra parte Sarri ripropone il tridente CR7-Dybala-Cuadrado.

Il tecnico del Lione Rudy Garcià ha un trascorso in Italia, alla Roma, con la quale ottenne solo una vittoria su 5 sfide contro la Juve, fra Conte e Allegri.

Insomma la Juve parte decisamente con i favori del pronostico.

La quota massima per il segno 2 è il 2.05 di Eurobet e Unibet, meno della metà del 4.33 per il segno 1 di Bwin e Gioco Digitale.

Allo stato attuale dei fatti, fra il gap tecnico e le defezioni francesi, la Juve è decisamente favorita. La vittoria bianconera con Ov2.5 a 3.13.

Il successo juventino con 2 gol di scarto è a 5.80. Quote Betclic.

Precedenti e statistiche Lione-Juve.

Come anticipato, sono 4 i precedenti fra le due formazioni. Equamente suddivise fra sfide in Francia e a Torino, bilancio a favore dei bianconeri, 3 vittorie e un pari.

In particolare Juve vincente 0-1 in entrambi i precedenti francesi: il 3 Aprile 2014, andata quarti Europa League, i bianconeri di Conte espugnarono il De Gerland con gol di Bonucci;

il 18 Ottobre 2016, fase a gironi di Champions, al Parc OL decise una prodezza di Cuadrado.

