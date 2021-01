Pronostico Lazio-Roma, 15-01-2021, 18^ giornata Serie A

Si apre quello che sarà il weekend lungo della Serie A.

E si apre, decisamente, con i fuochi d’artificio: all’Olimpico la prima stracittadina romana della stagione, il Derby fra la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca.

Questa gara di andata, Venerdì 15-01-2021, ore 20:45, vale come casa Lazio.

Le due capitoline arrivano a questa sfida entrambe in buono stato di forma.

Entrambe ancora imbattute nell’anno nuovo, e curiosamente hanno avuto, finora, andamenti identici: 2 vittorie e un pareggio.

I biancocelesti avevano inaugurato il loro 2021 con lo scialbo pari senza gol a Marassi contro il Genoa, in gol l’ex di turno Ciro Immobile su calcio di rigore e Mattia Destro per il quale era quasi un Derby – da buon ex romanista.

Poi 2 vittorie di fila, il sofferto 2-1 contro la Fiorentina e lo 0-2 di Parma, entrambi nel segno dell’uomo dei gol all’ultimo minuto Felipe Caicedo – che aveva aperto le marcature contro i Viola e le chiuse al Tardini.

Contro la Fiorentina in gol ancora il solito Immobile, contro il Parma aveva sbloccato il match il redivivo Luis Alberto.

Roma che ha sbagnato l’anno nuovo con la sofferta vittoria casalinga sulla Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri, battuta solo 1-0 con gol di Edin Dzeko.

Poi l’1-3 di Crotone con la doppietta della grande rivelazione Borja Mayoral e il penalty di Mkhitaryan.

Per i giallorossi sarà la seconda super-sfida consecutiva.

Dopo il big match che ha aperto la precedente domenica di campionato, il lunch match contro l’Inter di Antonio Conte.

Giallorossi che chiusero in vantaggio il primo tempo con il destro rasoterra da fuori di Lorenzo Pellegrini.

Nella ripresa momentanea rimonta interista con il colpo di testa vincente su azione da corner di Milan Skriniar e il raddoppio con un gran sinistro a giro di Hakimi.

Poi in pieno finale il colpo di testa vincente di Gianluca Mancini.

Probabili formazioni Lazio-Roma.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Pronostico e migliori quote Lazio-Roma.

Si può prevedere un sostanziale equilibrio e i bookmakers concordano: Betclic quota il segno 1 a quota 2.91 e il 2 a 2.41.

Dando cioè i giallorossi per favoriti per andamento recente, miglior posizionamento in classifica, potenziale in generale superiore.

Ma un Derby è sempre – o quasi – una gara combattuta.

Suggeriamo un pareggio con gol, combo a 3.90, magari anche con molti gol, X+Ov3.5 a 8.45

Precedenti e statistiche Lazio-Roma.

Sarà in assoluto la stracittadina romana numero 190.

Finora 53 vittorie laziali, 71 vittorie giallorosse, 65 pareggi.

In parità le ultime due sfide nello scorso campionato, entrambe 1-1, all’andata sempre Casa Lazio, rigore di Kolarov – gol dell’ex – e gol di Luis Alberto, al ritorno aprì Dzeko e chiuse Luis Alberto.

Nella stagione 2018/2019 una vittoria a testa.

Andata Casa Roma, giallorossi vincenti 3-1, Immobile rispose a Pellegrini, prima che la chiudessero ancora l’ex Kolarov e Fazio.

Al Ritorno netto 3-0 Lazio con Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi.

