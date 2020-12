Pronostico Lazio-Napoli, 20-12-2020, 13^ giornata Serie A

Il big match dell’Olimpico infiamma la serata di Serie A.

A chiudere la 13^ giornata, Domenica 20-12-2020, ore 20:45, la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Napoli di Rino Gattuso.

E’ una vera e propria sfida fra deluse con tanta voglia di rivalsa.

Biancocelesti a secco di vittorie da 3 gare consecutive in stagione.

Striscia iniziata dal soffertissimo quanto redditizio pareggio casalingo 2-2 contro il Bruges nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, che ha consegnato ai biancocelesti il passaggio della fase a gironi della competizione dopo 20 anni dall’ultima volta.

In gol Immobile e Correa. Biancocelesti che sono incappati in una rogna: agli ottavi si troveranno di fronte il Bayern Monaco Campione d’Europa in carica.

Poi la sconfitta casalinga 1-2 contro il Verona, con l’autorete di Lazzari, il pari di Caicedo e il definitivo bis dell’ex Atalanta Tameze.

Nell’ultimo turno, pari 1-1 nello scontro familiare fra gli allenatori contro il Benevento di Pippo Inzaghi, Schiattarella pareggiò lo strepitoso gol del solito Immobile.

Partenopei, come anticipato, reduci dalla prima delusione nel post-dipartita di Maradona.

Sconfitta 1-0 a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, Lukaku su rigore decise a circa 10 minuti dal 90′, al termine di un match molto sfortunato per i partenopei, autori di una grande prestazione nonostante avessero perso subito per infortunio Mertens e Insigne per aver detto qualche parola di troppo all’Arbitro Massa.

Proprio per questi avvenimenti i partenopei si ritrovano in piena emergenza per questa sfida, senza i due sopra citati ai quali si aggiunge l’assenza del nuovo acquisto Osimhen.

Attacco perciò tutto da ridisegnare per Gattuso.

Probabili formazioni Lazio-Napoli.

Lazio (3-5-2): Reina; L. Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, L. Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M. Rui; F. Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All.: Gattuso

Pronostico e migliori quote Lazio-Napoli.

I bookmakers predicano prudenza, dando i partenopei solo leggermente favoriti, 2.97 il segno 2 e 2.49 il segno 1, con Betclic.

Entrambe deluse e desiderose di risalire la china, certo che le defezioni dei campani potrebbero pesare.

La Lazio potrebbe spuntarla ma con fatica.

1X a 1.56, abbinato al GG saliamo a 2.56

Precedenti e statistiche Lazio-Napoli.

Una vittoria a testa negli ultimi due precedenti, in entrambi i casi a segno Ciro Immobile, per il quale la sfida contro il Napoli è quasi un Derby, essendo nativo di Castellammare di Stabia.

Lo scorso 11 Gennaio Lazio vincente 1-0, il 18 Agosto 2018 Milik e Insigne ribaltarono il risultato sancendo l’1-2.

