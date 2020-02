Pronostico Lazio-Inter, 16-02-2020, 24^ giornata Serie A

Il climax della 24^ giornata – 5^ di ritorno – della Serie A si raggiunge con il posticipo serale della Domenica, il big match dell’Olimpico Lazio-Inter.

Uno scontro al vertice che si preannunzia quantomeno infuocato.

Da una parte la Lazio di Simone Inzaghi, per la quale ormai non ha più molto senso parlare di ‘sogno scudetto’, giacché l’ambizione è ormai una realtà.

Dall’altra l’Inter di Antonio Conte che la suddetta ambizione ha iniziato a coltivarla da inizio stagione.

I biancocelesti cercano conferme in questa che è per loro la stagione dei record, prima le 11 vittorie consecutive, poi i 18 risultati utili di fila, polverizzati i precedenti record di Eriksson stagione 98/99.

Anche i nerazzurri hanno una strada tracciata da percorrere.

Dopo il Derby della Madonnina vinto con una stratosferica rimonta in pieno stile ‘contiano’, arrivato il mezzo passo falso nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli.

Risultato che, anziché minare le certezze accumulate, sembra possa sortire l’effetto diametralmente opposto, quello di caricare il gruppo all’inseguimento dell’ambizione scudetto.

Probabili formazioni Lazio-Inter.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Pronostico e migliori quote Lazio-Inter

Un pronostico quanto mai complicato.

Come anticipato si tratta di due squadre molto in forma e fortemente determinate a perseguire un comune conclamato obiettivo.

I biancocelesti hanno dalla loro il vantaggio di non avere altri impegni a parte quello di campionato a sottrarre energie alle loro gambe.

A differenza dei nerazzurri che invece rischiano di accumulare tossine dai multipli impegni.

Vedasi la Coppa Italia con annessa recente delusione della sconfitta contro il Napoli e l’Europa League che vede i meneghini impegnati Giovedì in Bulgaria in casa del Ludogorets.

Pretattiche a parte, anche i nerazzurri hanno ampie motivazioni.

Tutto un insieme che rende questo pronostico di estremamente complicata lettura.

Le due migliori difese del campionato, 20 gol subiti a testa.

La Lazio dei record contro l’Inter dei totem Lautaro-Lukaku -l’argentino si rivede in campionato dopo la squalifica -e del grande condottiero Antonio Conte.

I biancocelesti giocano a memoria, i nerazzurri si affidano a molteplici soluzioni, e i sopra citati terminali offensivi sono il culmine della manovra.

Nerazzurri però superiori sul piano dello strapotere fisico.

I bookmakers danno per favoriti i biancocelesti con il segno 1 dato con quota massima il 2.46 di Planetwin, contro il segno 2 dato al massimo da Bwin a 2.95. Differenza comunque lieve.

Il momento è topico e non c’è più tempo per la prudenza. Motivo per cui si può quantomeno supporre che entrambe giocheranno a viso aperto e nessuna tirerà indietro la gamba.

Anche in dipendenza dell’esito della gara che la Juventus, attualmente in vetta alla pari dell’Inter, giocherà nel pomeriggio – contro il Brescia allo Stadium.

Il Gol è dato a 1.60, sale un pò a 1.67 per l’Ov2.5, la combo fra le due è data a 1.82, mentre il pari con gol è dato a 4.03.

Cifre giustificate anche dal fatto che i biancocelesti non subiscono reti da 2 gare di fila.

Volendo invece presupporre una gara sì combattuta ma con difese solide e poche reti, l’Un2.5 è a 2.08

Precedenti e statistiche Lazio-Inter

Una sfida leggendaria che richiama scontri epici.

La memoria va al recente passato, all’ultima giornata di campionato nel 2018, tragico epilogo per la Lazio di Inzaghi contro l’Inter di Spalletti nello scontro per la Champions.

Con in particolare il disastro del centrale difensivo allora laziale De Vrij che, da già promesso all’Inter, fece un grosso regalo alla sua futura squadra, propiziando il rigore realizzato da Icardi.

Penalty che ha dato il là alla rimonta completata dal definitivo 2-3 di Vecino e l’olandese che uscì in lacrime e il patron Lotito che non la toccò piano – “Non andiamo in Champions per colpa di De Vrij”.

Per i nerazzurri fu una mini-rivincita per un’altra sfida che non può non ritornare nei nostri ricordi, l’ormai celeberrimo 5 Maggio 2002, anche allora ultima di campionato.

Nerazzurri di Cuper campioni d’Italia virtuali fino al 45′ con le reti dell’ex Bobo Vieri e di Gigi Di Biagio, prima che Poborsky, Simeone e lo stesso Simone Inzaghi rovinassero la festa.

Scudetto alla Juve di Lippi- vincente a Udine in contemporanea – e a uscire in lacrime fu Ronaldo – il fenomeno.

All’andata a San Siro nerazzurri vincenti di misura solo 1-0 con il colpo di testa vincente di Danilo D’Ambrosio – a segno anche nella sopra citata sfida Champions.

Quella rimane ad oggi la seconda e ultima sconfitta per i biancocelesti in questo campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA