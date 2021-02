Pronostico Lazio-Bayern Monaco, 23-02-2021, andata ottavi Champions League

Il Martedì di calcio internazionale viene animato da una super-sfida.

Martedì 23-02-2021, ore 21, per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, la Lazio di Simone Inzaghi ospita all’Olimpico il Bayern Monaco di Hans Dieter Flick.

Un banco di prova importantissimo per i biancocelesti contro i bavaresi super Campioni di tutto.

Nel 2020 prima il Triplete, il secondo della storia del club, poi altri 3 titoli conseguenti al treble, le due Supercoppe di Germania e d’Europa e il Mondiale per club, disputatosi nel 2021 causa Covid ma valevole come torneo del 2020.

Motivo per cui questa è da considerarsi per i bavaresi la sestina, i 6 trofei in un solo anno solare, appaiato il record del Barcelona di Pep Guardiola del 2009.

Il tutto arrivato appunto con Flick, un tecnico che, negli iniziali piani societari, sarebbe dovuto essere un traghettatore – arrivato dopo la cacciata di Niko Kovac.

Per la Lazio una gara a suo modo storica: sia perché si tratta della prima sfida ufficiale contro il Bayern, sia perché è la prima gara di una fase ad eliminazione diretta di Champions dopo 21 anni per i biancocelesti.

Probabili formazioni Lazio-Bayern.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Musacchio, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.

Pronostico e migliori quote Lazio-Bayern.

Non c’è dubbio che ci sia una differenza tecnica e di blasone abissale fra i due club.

Blasone soprattutto recente, dato lo status internazionale a cui i bavaresi sono appena assurti.

I bookmakers non mancano di rimarcare il gap, con Snai che quota il segno 1 a 4.75 e il 2 a 1.65.

Pur ribadendo l’innegabile sbilanciamento tecnico, i biancocelesti hanno al loro arco frecce come concretezza, intensità fisica, capacità di accorciarsi nei momenti giusti, capacità di gestione risorse.

Tutte doti, specie l’ultima, messe in mostra nell’ultimo impegno, la sofferta vittoria contro la Sampdoria, arrivata con un buon primo tempo e con un secondo tempo di difesa e gestione delle risorse.

Certo, sarebbe da pazzi paragonare la Samp al Bayern, senza offesa per i blucerchiati.

La statistica poi è molto particolare: fra Lazio e Bayern è sfida inedita, ma i biancocelesti han perso solo una volta in 6 sfide di Champions contro club teutonici, e mai in casa.

Bavaresi dal canto loro reduci da 5 risultati utili di fila in trasferte in Italia.

Allo stato attuale dei fatti, sembrerebbe che la banda di Simone Inzaghi possa provare a giocare quantomeno per un pari, così da provare a gestire la doppia sfida.

Il tutto anche considerando un periodo di lieve calo per i bavaresi, che dopo il trionfo al Mondiale per club non hanno ancora vinto, un pari e una sconfitta, entrambi in campionato.

Supponendo quindi una partita accorta da parte dei laziali, restii magari ed esporsi troppo alle potenzialmente letali ripartenze avversarie, Un2.5 molto ben quotato, a 2.55, il segno X ancor più, a 4.25, la combo X+Un2.5 addirittura data a 6.25, tutte quote Snai.

Precedenti e statistiche Lazio-Bayern.

Come anticipato trattasi di sfida totalmente inedita.

Sono in tutto 16 i precedenti fra la Lazio e formazioni tedesche, bilancio leggermente in favore dei biancocelesti, vincenti 7 volte contro le 5 avversarie, 4 pari.

Piuttosto recente l’ultima sfida contro una tedesca, il Borussia Dortmund, incontrato nel girone.

E sconfitto all’andata il 20 Ottobre dalle reti di Ciro Immobile e Akpa-Akpro intervallate dall’autogol di Marwin Hitz, del solito Haaland il gol della bandiera dei gialloneri in quel che rimane ad oggi l’ultima gara casalinga contro una tedesca per la Lazio. Al ritorno il Germania il 2 Dicembre fu 1-1.

Sono invece 6 i precedenti della Lazio in Champions League contro tedesche, una sola sconfitta, per il resto 3 vittorie e 2 pari.

Bayern dal canto suo imbattuto nelle ultime 5 trasferte italiane nella massima competizione europea.

Fra le quali si ricorda particolarmente una trasferta proprio all’Olimpico, ma contro la Roma, sconfitta da un sonoro 1-7, doppietta di Robben e reti di Gotze, Lewandowski, Muller su rigore, Ribery e Shaqiri, gol della bandiera romanista con Gervinho.

Lazio reduce dalla già sopra citata sofferta vittoria contro la Samp nell’ultima di campionato, grazie al 7° sigillo per il numero 10 Luis Alberto, con Immobile che invece non è riuscito a pungere proprio il 20 Febbraio, giorno del suo compleanno.

Vittoria importante per la corsa alla zona Champions.

Bayern invece reduce da una clamorosa sconfitta, 2-1 in casa dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga, reti di Kamada e di Younes, in prestito dal Napoli, Lewandowski per la bandiera bavarese.

Bayern che ancora non è riuscito a vincere dopo il trionfo Mondiale, ottenuto con la sofferta vittoria nella Finale di Giovedì 11 Febbraio in Qatar, 1-0 ai messicani del Tigres con gol partita del francese Benjamin Pavard intorno all’ora di gioco.

