Pronostico Juventus- Torino: Probabili Formazioni e Statistiche

Martedì 28 Febbraio alle ore 20:45 va di scena il derby della Mole tra la Juventus di Max Allegri ed il Torino di Ivan Juric. Il pronostico è tutt’altro che scontato e come in tutti i derby la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Juventus contro Torino, all’ombra della “Mole Antonelliana”, una storia luccicante di trascorsi sta quindi per scrivere una nuova pagina.

Le due compagini giungono all’appuntamento di martedì 28 febbraio alle 20.45 allo “Juventus stadium” praticamente appaiate in classifica con la “Vecchia Signora“ ottava a 32 punti e il Torino nono con 31 ma con un andamento ben diverso nonostante la vicinanza in classifica.

Infatti la Juventus senza i 15 punti di penalizzazione sarebbe al secondo posto a quota 47 punti insieme a Inter e Milan.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un magico momento e dopo la sconfitta interna contro il Monza in campionato ha ottenuto 3 vittorie di consecutive battendo Salernitana, Fiorentina e Spezia contro le quali ha realizzato 6 reti mantenendo la porta di Szczesny inviolata.

E oltretutto i bianconeri stanno viaggiando a mille anche sugli altri due obiettivi in cui sono in corsa: l’Europa League dove si è sbarazzata della concorrenza dei francesi del Nantes in modo più che disinvolto e la Coppa Italia dove ha estromesso la Lazio qualificandosi in semifinale.

Il Torino di Ivan Juric ha invece un andamento un po’ zoppicante con un pareggio di rincorsa ottenuto contro la Cremonese seguito da una sconfitta contro il Milan.

Sulla carta, quindi, i bianconeri appaiono in questo momento decisamente più in forma anche per il notevole apporto realizzativo dell’argentino campione del mondo Angel Di Maria, decisivo sia contro i transalpini in Coppa sia contro lo Spezia l’ultimo turno di campionato.

Un’autentica forza della natura a cui il Torino cercherà invece di opporre i pungiglioni di Sanabria e Ilic.

La Juventus ritrova Pogba e Chiesa ma non potrà contare sullo squalificato Locatelli con Kean fuori dall’undici di partenza pensato da Allegri.

Il Torino avrà ai box lo squalificato Aina e Karamoh con il ritorno di Buongiorno nel reparto difensivo.

Pronostico e Quote di Juventus – Torino:

Il Torino negli ultimi 33 anni ha vinto il derby solo 1 volta. L’ultimo successo granata in un derby contro la Juventus risale al 2015. In particolare i granata non vincono in casa della Juventus dal lontano 1995.

Il copione dovrebbe seguire l’andamento degli ultimi recenti precedenti tra le due squadre.

Ossia partite equilibrate e tirate e da Under 2.5.

Il match di andata Torino – Juventus giocato il 15 ottobre 2022 è stato vinto dalla Juventus grazie ad un gol di Vlahovic segnato nel finale al 74°.

Il nostro pronostico è 1 quotato a 1.75 su Snai e Under 2.5 quotato a 1.55 e non è escluso che la porta di Szczesny resti ancora inviolata quindi suggeriamo anche No Gol quotato a 1.60.

Precedenti e Statistiche di Juventus – Torino:

Quello che si appresta ad andare in scena è il derby di Torino numero 156.

Il bilancio parla finora di 75 affermazioni bianconere, 35 granata e 45 divisioni della posta.

Il primo atto dello storico derby del capoluogo piemontese è datato 13 gennaio 1907 e, in quell’occasione, fu il Torino a prevalere per 2-1 al Velodromo Umberto I.

La prima vittoria bianconera nella disfida torinese è invece del 17 gennaio 1909 quando, allo stadio di corso Sebastopoli, finì 3-1.

Probabili Formazioni di Juventus – Torino:

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Alek Sandro, Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All.Massimiliano Allegri.

TORINO: Milinkovic- Savic, DjiDji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Adopo, Linetty, Rodriguez, Miranchuk, Ilic, Sanabria. All.Ivan Juric.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.