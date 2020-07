Pronostico Juventus-Torino, 04-07-2020, 30^ giornata Serie A

La 30^ giornata di Serie A si apre con i fuochi d’artificio, con il primo derby concittadino del calcio italiano dalla ripresa, precisamente il Derby della Mole.

Allo “Stadium” la Juventus di Maurizio Sarri ospita il Torino di Moreno Longo.

I bianconeri vogliono tenere la buona scia presa dopo la debacle di Coppa Italia, con 3 vittorie su 3 in campionato, con 9 gol fatti e uno solo subito.

Anche il Toro è in un momento di forma tutto sommato buono, ma ha decisamente raccolto meno di quanto ha seminato.

La banda di Longo ha ospitato la gara che ha riaperto il campionato, pareggiando 1-1 al termine di una bella prestazione.

Seguì la vittoria contro l’Udinese, il primo successo dell’era Longo.

Poi la pesante sconfitta di Cagliari e quella beffarda e immeritata in casa contro la Lazio.

Probabili formazioni Juve-Toro.

JUVENTUS (4-3-3) : Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

TORINO (3-5-2) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Meitè, Ola, Aina; Berenguer, Belotti.

Pronostico e migliori quote Juve-Toro.

Juve sulle ali dell’entusiasmo, lanciata e determinata alla conquista del suo 9° scudetto consecutivo.

Il Toro, come detto, è atleticamente in forma, però forse ancora non funziona qualcosa sul piano mentale.

E’ anche banale parlare del fatto che i bianconeri siano favoriti.

I bookmakers si sprecano nell’esprimere un mostruoso gap fra le possibili vittorie di una o dell’altra.

Quota massima per il segno 1 è l’1.35 di Marathon Bet, mentre il segno 2, con William Hill, è dato addirittura a 12 !

E’ comunque molto probabile che i granata diano filo da torcere ai bianconeri.

Il Goal a 2.30, l’abbinamento 1+Goal paga circa 3 volte la posta, una vittoria Juve con un solo gol di scarto a 3.88, per chi vuole rischiare il 2-1 esatto è a 8.80, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Juve-Toro

Come anticipato, la Juve, dopo la debacle di Coppa Italia, ha ripreso una marcia da prima della classe qual è.

3 vittorie su 3 in campionato, tutte nel segno del duo Dybala-Cristiano Ronaldo, entrambi a segno in tutti e 3 i match, 0-2 a Bologna, 4-0 casalingo al Lecce e 1-3 in casa del Genoa.

Il Toro, dal canto suo, come detto, ha sprecato delle opportunità, vincendo solo una gara delle 4 disputate finora dal post lockdown, 1-0 casalingo all’Udinese con gol di Belotti, la prima vittoria della gestione Longo.

All’andata, il giorno dei Morti 2019, allo Stadio Olimpico Grande Torino, vittoria Juve a fatica e solo di misura, 0-1, con il 1° gol italiano del centrale difensivo olandese Matthijs de Ligt.

I granata non vincono il derby ormai da 5 anni, era il 26 Aprile 2015, Darmian e il grande ex di turno Quagliarella rimontarono il gol di Pirlo battendo la Juve di Allegri.

Invece l’ultima vittoria del Toro in casa Juve risale a quando le espressioni ‘casa’ o ‘trasferta’ avevano solo carattere virtuale, in quanto le due squadre condividevano lo stadio.

Son passati ormai 25 anni da quel 9 Aprile 1995, allorquando la doppietta di Rizzitelli mise KO la prima Juve di Lippi, che poi però vincerà lo scudetto, il primo dopo 9 anni.

