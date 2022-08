Pronostico Juventus-Sassuolo e Quote 1’ giornata di Serie A Tim 15/08/2022

Pronostico Juventus-Sassuolo 1° Giornata Serie A 2022-23: dopo un precampionato tutt’altro che positivo, reduce dallo 0-4 incassato dall’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, la Juventus scende in campo questa sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium nel posticipo

Come arriva la Juventus alla 1° di Campionato:

I bianconeri, dopo la stagione deludente dell’anno scorso, che si è conclusa con zero trofei e soltanto con il piazzamento Champions, sono chiamati a riscattarsi e ad iniziare domani la stagione 2022/2023 nel migliore dei modi.

Proprio oggi il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha tenuto la conferenza durante la quale ha accennato agli obiettivi stagionali: “L’Inter e il Milan credo siano ancora avanti a noi, la Roma mi ha incuriosito, Mou ha fatto un ottimo lavoro. Domani sarà un test importante, gli obiettivi di quest’anno saranno due: il primo è quello di essere tra le prime quattro il 13 novembre, il secondo è quello di superare il turno in Champions League.

Allegri, quindi, mette le mani avanti e non si sbilancia nel nominare la parola “scudetto”, nonostante la campagna acquisti faraonica sia stata progettata proprio per riportare il tricolore a Torino che oramai manca già da due stagioni.

Come arriva il Sassuolo:

Il Sassuolo dovrà essere bravo nel metabolizzare quanto più possibile la sconfitta subita 3-2 contro il Modena nella partita di Coppa Italia. Gli uomini di Alessio Dionisi avranno come obiettivo stagionale quello di ambire ad una salvezza tranquilla e dare il massimo in ogni partita, senza lasciare nessun punto al caso.

Pronostico e Quote di Juventus Sassuolo:

La Juve parte nettamente favorita sulla carta con una vittoria quotata sul 1.44 dai principali Bookmakers. Il pareggio, invece, tocca il 4.75 ed infine la vittoria in trasferta del Sassuolo arriva al 6.25.

Da considerare anche l’Over e il Gol rispettivamente a 1.47 e 1.65.

Precedenti e statistiche di Juventus Sassuolo:

Questa partita in Serie A è andata in scena ben 18 volte con la Juventus, che ne ha portati a casa ben 13 con 3 pareggi e soltanto 2 vittorie per i neroverdi.

Inoltre, la Juventus risulta essere la squadra italiana che più ha sconfitto il Sassuolo nel massimo campionato italiano.

Probabili Formazioni di Juventus Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Zakaria, Locatelli, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Barbieri, Fagioli, Miretti, Rovella, Cuadrado, Da Graca, Soulé.

Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All.: Dionisi.

A disposizione: Russo, Zacchi, Marchizza, Rogerio, Ruan, Erlic, Harroui, Obiang, D’Andrea, Raspadori, Defrel, Alvarez.

Indisponibili: Traorè, Pegolo, Toljan, Romagna. Squalificati: Lopez.

Arbitro: Rapuano