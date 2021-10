Pronostico e Quote di Juventus-Roma 8° giornata Serie A 17-10-2021

Pronostico e migliori quote di Juventus Roma, posticipo dell’8° Giornata di Serie A, domenica 17 Ottobre ore 20:45

Un turno di campionato infuocato si chiude con un big match che promette altrettanti fuochi e fiamme.

Domenica 17-10-2021, ore 20:45, per l‘8^ giornata di Serie A, una grande classica del calcio italiano: allo Stadium, la Juventus di Max Allegri ospita la Roma di José Mourinho.

I bianconeri cercano conferme in questa post-sosta dopo una ritrovata forma fisica e mentale e un ritrovato assetto tattico. I giallorossi cercano continuità e crescita.

Per entrambe è ovviamente un appuntamento importantissimo, uno snodo cruciale della stagione.

Entrambe, con una vittoria, darebbero vera dimostrazione della loro natura, di che pasta sono fatte, di dove possono arrivare.

Juve che dopo un inizio disastroso – la miseria di un punto nelle prime 3 giornate di campionato – sembra adesso aver ritrovato la continuità.

Bianconeri reduci da 5 vittorie nelle ultime 6 partite stagionali, 3 delle quali consecutive in campionato.

Nell’ultimo turno, lo scorso Sabato 2 Ottobre prima della sosta, bianconeri vincenti nel derby della Mole per 0-1 in extremis, con la prodezza di un Manuel Locatelli ormai entrato nei meccanismi e candidato a diventare uno dei trascinatori della mediana.

Giallorossi che dal canto loro cercano la continuità, avendo dimostrato di avere difficoltà a gestire i carichi di lavoro, specie in prossimità degli impegni infrasettimanali, oltre ad andare nel panico in situazioni e contro avversarie che pressano e sanno ripartire.

Come capitato nelle due sconfitte subite sin qui in stagione, entrambe in campionato e con medesimo risultato, 3-2, in casa dell’Hellas Verona prima e nel derby poi.

Pronostico e migliori quote di Juventus – Roma:

Considerate le premesse fatte, si consideri anche l’attuale situazione di infermeria.

Dove la Juve ha ancora Dybala e la Roma potrebbe avere ancora Abraham.

L’argentino, ancora leader dell’attacco bianconero, probabilmente non recupera, così come l’inglese, infortunatosi nella gara in cui la sua nazionale è stata bloccata sul pari dall’Ungheria.

Per il resto dovrebbero cavarsela entrambe.

Bianconeri che potrebbero essere favoriti.

Di recente la banda di Allegri ha imparato ad approcciare le partite in modo accorto, compattandosi bene e imbrigliando le manovre offensive avversarie, per poi effettuare ripartenze in maniera ordinata.

Fattore questo che potrebbe mettere in difficoltà la costruzione del gioco mourinhano.

Concordano i bookmakers, si pensi a Eurobet, che da il segno 1 a 1.9 e il segno 2 addirittura a 4.

Da aspettarsi, per quanto detto sopra, un match giocato in maniera ordinata, equilibrato, e magari con pochi gol.

Un’ipotesi plausibile è la vittoria bianconera con un solo gol di scarto quotato su Eurobet a 3.65.

Under 3.5 è dato a 1.40 sempre su Eurobet.

Probabili formazioni di Juventus – Roma:

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 18 Kean

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 14 Shomurodov

Precedenti e statistiche di Juventus – Roma:

Le statistiche favoriscono nettamente i bianconeri.

Tra Juventus e Roma si tratta della sfida numero 195, con i precedenti tra le due formazioni che parlano di una superiorità netta dei bianconeri. La Vecchia Signora si è infatti imposta sui giallorossi 95 volte, mentre la Roma ha ottenuto solo 48 successi. Sono stati invece 54 i pareggi.

In casa, la Juventus ha trionfato in 64 delle 98 partite disputate contro la Roma, con quest’ultima che si è imposta a Torino solo 13 volte, mentre ci sono stati 21 pareggi. L’ultima vittoria della Roma a Torino risale a due stagioni fa quando i giallorossi si imposero 3-1 nell’ultima giornata di campionato in una gara che contò praticamente zero.

Per non parlare dei precedenti allo Stadium: su 10 sfide nell’impianto di proprietà bianconeri, 9 vittorie juventine e una sola romanista.

Giallorossi vincenti solo il 1° Agosto 2020, peraltro a scudetto bianconero già acquisito.

1-3 della Roma allora di Fonseca allo Stadium sulla Juve di Sarri, passata in vantaggio con Higuaìn già al 5′ prima della rimonta siglata da Kalinic e dalla doppietta di Diego Perotti – uno su rigore.

L’ultimo precedente, 21^ giornata – 2^ di ritorno – dello scorso campionato, vide la vittoria della Juve di Pirlo per 2-0 sulla Roma di Fonseca, in gol Cristiano Ronaldo e autorete di Ibanez – curiosamente poi divenuto obiettivo di mercato juventino.

