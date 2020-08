Pronostico Juventus-Roma, 01-08-2020, 38^ e ultima giornata Serie A

Per l’ultima di Serie A una Juventus già scudettata ospita la Roma allo Stadium.

Sfida del tutto priva di motivazioni da ambo le parti, con i giallorossi che, praticamente chiudendo il campionato a Torino – vittoria 2-3 in casa del Toro lo scorso turno – hanno già il 5° posto e annessa Europa League blindati.

Per questo Sarri pensa di far rifiatare Cristiano Ronaldo e schierare molti elementi del vivaio – “Penso all’Under 23” ha ironicamente detto nella conferenza stampa post sconfitta di Cagliari.

Dall’altra parte invece Fonseca ritrova dal primo minuto Zaniolo, che non giocava titolare proprio dalla gara di andata con il terribile infortunio.

Probabili formazioni Juve-Roma

JUVENTUS (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Demiral, Danilo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Zanimacchia, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Fuzato; Cetin, Smalling, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

Pronostico e migliori quote Juve-Roma

Si gioca esclusivamente per lo spettacolo.

I bianconeri vorranno provare a chiudere in bellezza dopo la sconfitta di Cagliari anche per ritrovare la giusta tensione per il Lione in Champions League.

I giallorossi potrebbero sfruttare il momento per provare a ottenere la loro prima vittoria allo Stadium, dove finora hanno sempre e solo perso.

Pronostico quanto mai incerto.

2.30 il segno 1, 2.91 il segno 2, quote Betclic. Il GG a 1.42, l’Ov2.5 a 1.46

Precedenti e statistiche Juve-Roma

Come anticipato finora sempre e solo sconfitte dei giallorossi allo Stadium, 8 sconfitte su 8 in Serie A.

Ultimo precedente lo scorso anno, vittoria 1-0 con gol partita del rimpianto Mandzukic.

Ultima vittoria giallorossa nel lontano Gennaio 2010, Riise e Totti su rigore – il suo 1° gol in casa della Juve-a rimontare un gran gol di Alex Del Piero.

